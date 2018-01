Un gigante de la danza australiana vuelve a Colombia

De pequeñas sensaciones y gustos pueden nacer las obras de arte, ya sea por el placer de oír un sonido electrónico o de la angustia de vivir un complejo cambio personal. En el caso del coreógrafo español Rafael Bonachela, director de la Sydney Dance Company, esas dos situaciones fueron las semillas de las dos piezas coreográficas que la compañía presentará este fin de semana en el Teatro Mayor de Bogotá: ‘Lux Tenebris’ y ‘Frame of Mind’.



El grupo, un referente de la danza de su país que en el 2019 celebrará medio siglo de vida, se había presentado antes en Bogotá en el Festival Iberoamericano de Teatro de 1992 y en el Mayor, hace cuatro años.

En su regreso al país, presentará un programa que contrasta la visceralidad del primer montaje, en el que Bonachela quiso trabajar con el compositor australiano Nick Wales, con las intimidades personales del segundo, para el que el coreógrafo se inspiró en un episodio de su vida y también en los estados de ánimo de sus bailarines.



En el caso de ‘Lux Tenebris’, Bonachela apostó por crear una pieza electrónica tanto en el sonido como en la composición de las luces. Por eso, empezó a trabajar con Wales tomando como punto de partida palabras sueltas, como ‘inesperado’, ‘desconocido’, ‘extraño’ e ‘intrigante’, además de la idea del contraste entre la luz y la oscuridad.



“A partir de ese momento nos comprometimos con esta idea: él a componer la música y yo, luego, en colaboración con los bailarines creamos esta pieza explorando las diferentes ideas y significados de la presencia física de la luz y cómo nos hace sentir como personas”, asegura el coreógrafo en conversación telefónica desde Australia.



Bonachela decidió entonces tomar un camino poco convencional para armar el rompecabezas que significa esta obra: además de la música, también se diseñó de antemano la propuesta de luces, vital para el concepto central de la puesta en escena.



“Hubo muchas discusiones con el diseñador de luces del espacio (Benjamin Cisterne) sobre cómo los bailarines existirían en ese espacio, cómo se definirían las luces en relación a la coreografía y también cómo estructurar la coreografía dentro de las luces”, cuenta el español, que en este 2018 celebrará diez años como director de la compañía.



En ‘Lux Tenebris’, Bonachela trabajó por primera vez con un programa 3D en el que se podía replicar el espacio del teatro y poner figuras de los bailarines dentro de él.



Entonces se fue creando la partitura de luces antes de llegar al teatro y el equipo logró tener una visión, no solo del baile y de la música, sino de cómo los bailarines aparecerían dentro de la oscuridad.

“Cuando ves el espectáculo, parece que los bailarines nacen de la nada, como que el espacio nunca se acaba y ellos vienen de la oscuridad. Hay ideas que pudieron funcionar porque desde el principio ya las teníamos como conceptos y luego en el teatro lo conseguimos”, añade el director.



En el caso de ‘Frame of Mind’, el proceso fue más sentimental, ya que todo empezó hace alrededor de tres años, cuando la madre de Bonachela, que vive en España, sufrió un accidente y, además, la pareja del coreógrafo se fue a vivir a Nueva York. Para el artista, ese año significó un viaje emocional que se reforzó cuando escuchó la composición ‘Frame of Mind’, del músico Bryce Dessner, interpretada por el prestigioso Kronos Quartet.



“Encontré que estaba tomando un viaje emocional muy intenso porque la música era feroz y vivida, muy urgente y muy intensa, pero también muy melódica y lírica en diferentes momentos. Esa música en cierto modo encarnó mi estado de ánimo y decidí crear una pieza que se titulara ‘Frame of Mind’, que en cierto modo es como ‘estado de ánimo’ en castellano”, dice.



Pero el coreógrafo no quiso hacer una pieza que hablara sobre su historia en particular y, por eso, cuando empezó a trabajar con sus bailarines (en el mes de enero), los invitó a que pensaran en cómo había sido su estado de ánimo durante el año anterior. Los intérpretes crearon entonces dibujos, poesías y notas y a partir de todo ese material se empezaron a construir los movimientos y las secuencias que se convirtieron en la coreografía de la pieza.



“Les pedí a los bailarines que entraran en el estado de ánimo de sus compañeros a través de duetos... En la mitad de la pieza hay un dúo que se construyó de esta manera, una persona intentando entrar a través de un movimiento en el ánimo de la otra para ver cómo nos afecta a nosotros la manera en que otras personas cercanas se pueden sentir en diferentes momentos”, finaliza el coreógrafo.

Dónde y cuándo

26 y 27 de enero, 8 p. m. Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Calle 170 n.° 67-51, Bogotá. Informes: 377-9840. Boletas desde 40.000 hasta 120.000 pesos.



YHONATAN LOAIZA GRISALES

EL TIEMPO

En Twitter: @YhoLoaiza