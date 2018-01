Sergio Daniel Ramírez, el ‘artista del siglo’ que tiene 23 años

Reunir en un mismo espacio la música de la cantante estadounidense Lana del Rey y la obra ‘Violencia’ (1962) del artista colombiano Alejandro Obregón parece un absurdo, incluso hasta algo inadmisible.



Pero, para el artista Sergio Daniel Ramírez, uno de los ganadores del premio Artecámara 2017, las dos propuestas pueden estar en el mismo nivel por su significado en relación con la violencia contra la mujer.

Mientras que Obregón (1920-1992) refleja la violencia en Colombia a través de una figura femenina embarazada y sin vida, Lana del Rey, en la canción ‘Ultraviolence’, habla de la violencia doméstica y el seguir amando a un hombre, a pesar de su maltrato.



Esto motivó a Ramírez a poner la canción y el óleo en el mismo nivel y crear así una nueva obra audiovisual: los junta en un video que presenta por estos días en la galería Valenzuela Klenner, en Bogotá, como parte de la muestra ‘El artista del siglo, Sergio Daniel’.



Mientras tanto, a escasos metros de la videoinstalación, cuelga de la pared una tela negra con el mensaje “Tell me something like I’m your favorite artist” (Dime algo como que soy tu artista favorito), en la que se refiere a que, en muchas ocasiones, para los artistas esa misma idea de ser creador se convierte en un deseo de obtener validación de la escena artística.



De ahí que el nombre de la muestra sea ‘El artista del siglo’, con el que Ramírez juega a la autovalidación de su trabajo con un toque de humor, pues deja en claro que solo tiene 23 años y una corta carrera.



Pero el artista va más allá y en otra de sus obras se inmiscuye y aparece de manera explícita en el cuadro. Se trata de una foto en la que él aparece de espaldas sobre una escalera plegable, con el pantalón abajo, que cuelga de sus tobillos.



Su trasero, que originalmente está al aire, se encuentra ‘censurado’ por un recuadro negro que no deja ver la imagen completa.



Esta obra trae a la mente el trabajo del fotógrafo estadounidense Robert Mapplethorpe (1946-1989), que en su trabajo creativo constantemente cruzaba la línea entre el arte y la pornografía, y quien, precisamente, creó un autorretrato en el que se introdujo el mango de un látigo de cuero en el ano.



Ramírez cuenta que, con su obra, quería hacer una referencia a Mapplethorpe, sin realizar, propiamente, una versión de ‘Autorretrato con látigo’, trabajo de 1978.



Si los espectadores quieren ver esta obra de Ramírez sin censura, deben dejar un comentario en la foto que se encuentra subida en la cuenta de Instagram del artista (@sertho.soft) y la recibirán de vuelta.



“Me gusta mucho esa interacción banal. Ellos ven la foto y yo recibo un seguidor. Es una ridiculización”, sostiene.



El arte de Ramírez surge de la inconformidad que empezó a sentir desde que era estudiante, al tener que enfrentarse a la escena del arte, ver de qué se trata y cómo funciona.



“En mi trabajo hay un cuestionamiento a las formas establecidas en el arte y es una idea de cuestionar eso, tensionarlo y ponerlo en conflicto”, explica Ramírez.

Dónde y cuándo

Hasta el 3 de febrero, galería Valenzuela Klenner. Cra. 5 n.° 26 B-26, Bogotá. Informes: 661-1961.



