Un circuito gratuito para dinamizar el arte en Bogotá

“¿Cómo me acerco al arte? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué debo hacer? ¡A mí me interesa el arte, pero no sé a dónde ir!”.



Incógnitas y comentarios como estos fueron los que llevaron a María Paz Gaviria, directora de la Feria Internacional de Arte de Bogotá, a crear ArtBo Fin de Semana, un evento que permite conocer la escena artística a través de recorridos gratuitos en Bogotá.



En su segunda edición, durante tres días, los visitantes podrán acercarse a 57 museos, galerías, fundaciones y espacios autogestionados en San Felipe, Chapinero-Norte y Macarena-Centro, en un ejercicio que se escapa de los circuitos artísticos tradicionales de la ciudad.



Esta iniciativa pretende brindarle al público herramientas de apreciación por las artes, reconfigurar las nociones de espacio público y poner en el mapa a cientos de artistas desde una visión más profunda.