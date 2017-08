Llega una nueva edición del Salón Universitario de Fotografía

Juliana Villabona, estudiante de la Universidad de los Andes, hizo una serie de retratos de su familia durmiendo en sus camas. Después, pasó esas fotografías a negativos, a escala uno a uno (el mismo tamaño de la cabeza), que luego reveló en ‘blue print’ o cianotipo sobre tela.



El resultado final de ese proceso se puede ver en varios cojines, ubicados en un sofá que está en el centro de una sala, en Espacio Odeón. Este trabajo hace parte de la tercera edición del Salón Universitario de Fotografía, que se realiza hasta el 22 de agosto en Bogotá.

Al igual que Villabona, otros 24 estudiantes fueron escogidos para presentar sus propuestas fotográficas en este lugar, que nació en el 2015 como respuesta a la ausencia de espacios de divulgación y visualización de los procesos creativos de los estudiantes, que nunca llegaban a ver la luz.



“Cuando yo estaba ‘pelao’ había más espacios y salones de arte joven. Ahora, siento que cada vez el Ministerio de Cultura, el Distrito y la empresa privada han venido cerrando plataformas, sobre todo para los jóvenes”, explica Javier Vanegas, uno de sus directores y fundadores del encuentro.

Este año y el anterior, el proyecto fue ganador de la Beca Red Galería Santa Fe, otorgado por la Gerencia de Artes Plásticas Idartes, que entrega un estímulo de 40 millones de pesos.



“A mí no me interesa dar un único premio, porque ese tipo de formatos verticales dañan la idea de comunidad artística y no fomentan lazos de comunicación y de creación colectiva”, dice Vanegas.



Entonces, dividió la beca entre los 25 finalistas, con el fin de que impriman y enmarquen de forma profesional sus trabajos.



Este año, el jurado está integrado por Santiago Harker, Natalia Gutiérrez y Clemencia Poveda. Cada uno hace parte de un campo diferente de la fotografía, por lo que a la hora de escoger entre 185 propuestas, de 16 universidades, hubo una contraposición de aproximaciones en el medio.



“Por ejemplo, hay propuestas que son muy tecnológicas, en el sentido de que no utilizaron ni siquiera una cámara fotográfica, sino que son como tomas de pantalla a partir de tomas con Google Earth”, cuenta Vanegas, quien además es profesor.



Los asistentes podrán encontrar diversas propuestas en la fotografía: proyectos tomados con 35 mm, con medio formato, otros en blanco y negro, y algunos en los que la reportería es clave.



“Pasa algo muy interesante con el tema de las etnias y la raza. Hay una serie que se llama ‘Cimarrones’; otra que se llama ‘Bogotípia’, sobre el fenotipo de los bogotanos. También, una muy bonita sobre el metro de Tokio (Japón). Culturalmente se ve una contraposición de razas”, agrega Vanegas.



Además se muestran tres propuestas que hacen una reflexión sobre el tema del género.



Y como parte del Salón Universitario de Fotografía, el 16 de agosto habrá un conversatorio con Ruven Afanador, quien hará una retroalimentación sobre el trabajo de los finalistas.

¿Dónde y cuándo?

Hasta el 22 de agosto. Espacio Odeón. Cra. 5.ª n.° 12C-73, Bogotá. Lunes a viernes: 10 a. m. a 5 p. m. Informes: salonuniversitario.com. Gratis.



