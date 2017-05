La pelirroja y la pelinegra o la fuerza de la fe

Hace cuarenta años subió por primera vez en Nueva York el telón del musical Annie, la huerfanita, un clásico que cuenta la historia de una niña pelirroja huérfana que, a pesar de tenerlo todo en su contra, es capaz de levantar la cabeza y jamás perder la fe mientras se repite una y otra vez que el sol brillará mañana.

Diez años después, subió por primera vez en Bogotá el telón de una compañía llamada Misi Producciones.



Este grupo es un clásico porque es la historia de una niña pelinegra llamada María Isabel Murillo que, con una fe inquebrantable igual a la de la huerfanita pelirroja, fue capaz de edificar la compañía de teatro musical más importante de Colombia y, sin duda, una de las mejores de América Latina. Misi, igual que Annie, nunca olvidó que pasara lo que pasara, el sol brillaría al día siguiente.



Todos quisiéramos tener, así fuera un poquito, la fe y la fortaleza de estas dos niñas, que por estos días se han vuelto a encontrar en Bogotá cuando la compañía de la niña pelinegra ha hecho subir de nuevo al escenario la conmovedora historia de la niña pelirroja.



Salí del teatro feliz, con una sensación refrescante, porque la obra logró tres cosas importantes: me contaron una historia, me conmovieron hasta lo más profundo y me fui con herramientas nuevas para ser más feliz. No se puede pedir más.



Desde los primeros acordes, uno se da cuenta de que lo que va a presenciar es de alta factura. La orquesta es una protagonista dirigida por el maestro Leonardo Palacios, quien conduce a los músicos con pulso parejo y vivo.



Palacios hace cantar a la orquesta llena de matices y detalles. Es el director con el que soñamos todos los que nos paramos en un escenario.



En cuanto a la escenografía, la de Hernán Peñuela es una de las más bellas que he visto: práctica, dinámica y concebida en pro de la historia. El vestuario de Juliana Reyes, quien además interpreta a Grace, es otro gran acierto de esta Annie. Fiel a la época.



Carlota López, como Annie, interpreta un papel muy difícil no solo por llevar en sus hombros todo el peso de la obra, sino además por la dificultad vocal.



El compositor Charles Strouse escribió para una niña con las exigencias vocales de una cantante experimentada, para que el resultado sea impresionante. Carlota lo canta como si no supiera lo difícil que es.



El gran actor cubano Jorge Cao interpreta al millonario Oliver Warbucks y logra darle a este personaje una fragilidad y una humanidad dentro de la fortaleza que obviamente tiene. Todo el tiempo estamos viendo el corazón del señor Warbucks.



Este matiz no lo había visto nunca en otras interpretaciones, y si tuviera que escoger al Warbucks de referencia, este sería sin duda Jorge Cao.



Cuando uno sale del teatro enamorado de una villana tan espantosa como la Señorita Hannigan es porque algo muy importante ha pasado ahí.



Y la respuesta es tener a Yaneth Waldman en una de las más logradas interpretaciones que le he visto. Caer en la caricatura en un papel como este es muy fácil, y ella nunca lo hace. Cuando su hermano el Gallo propone matar a Annie y ella se opone, de repente aflora el ser humano que hasta ese momento ha estado opacado por el alcohol y la frustración.

Juliana Reyes logra que Grace le haga honor a su nombre y que durante la obra logre enamorar al señor Warbucks con todo el mérito. Y su voz, vuelvo a afirmarlo, es una de las más bellas y expresivas que he escuchado en mi vida.



Gallo es Juan Camilo Castillo. Baila y canta de primera y su actuación es tan creíble que tampoco cae en la caricatura. La energía que logran Yaneth y Juan Camilo juntos es dinamita deliciosa.



Daniela Trujillo, como Lily, logra hacer una rubia tonta de verdad. Qué gran actuación aparte de sus indiscutibles calidades vocales y de baile.



Juan Carlos Mondragón como el presidente Roosevelt, con su optimismo igual al de Annie cuando tiene al país desbaratado y está en una silla de ruedas, fue uno de los momentos más bellos de la noche.



Las huérfanas lograron ser equipo, ser ensamble y nunca perdieron su personalidad propia. En ningún momento bajaron la guardia. Aplauso para todas.



Kristian Polo, como Bert Healy, le saca todo el partido a este momento. ¡Aplauso para él!



Todos los personajes secundarios fueron de gran nivel, pero tengo que destacar a Santiago Bernal como el sórdido ventrílocuo Fred McCracken, además de su baile de tap al lado de la huérfana Isabella Domínguez.



Misi entendió desde el principio la importancia de saberse rodear de diferentes talentos en todas las áreas y permitirle a cada uno tener su espacio y brillar como parte del todo. Esto es lo que hace de su compañía lo que es.



Alejandra Bernal diseñó el sonido de una forma pulcra, las luces de Humberto Hernández son las mejores que le he visto. Y DJ Salisbury, el coreógrafo, logró sacar lo mejor de todos.



Lujo de lujos contar con el maestro Diego León Hoyos en la dirección. Él nunca pone su ego por encima de lo que dirige, al contrario, lo pone al servicio de la obra. Por eso es capaz de llegarnos al corazón y se merece el título de Maestro con todas las letras y con mayúscula.



Después del final feliz de Annie, siempre imagino qué seguiría porque la vida no se terminaba ahí. Grace casada con Warbucks y la niña pelirroja creciendo y haciendo grandes cosas, con su fe inquebrantable.



¿Y tú, niña pelinegra maravillosa, cómo van a ser los próximos treinta años iluminados por ese otro sol que nunca se pone y que es tu fe?

¿Dónde y cuándo?

Funciones de viernes a domingo, Teatro Colsubsidio. Calle 26 n.° 25-40, Bogotá. Informes: tuboleta.com y en el teléfono 593-6300. Boletas: de 70.000 a 174.000 pesos. Por la compra de dos boletas se regala la tercera para la mamá, en las funciones de este viernes y el sábado 13 de mayo.



Nueva función exclusiva para socios del Club Vivamos EL TIEMPO el sábado 20 de mayo, a las 7:30 p. m., con el 40 por ciento de descuento.



VALERIANO LANCHAS

Especial para EL TIEMPO