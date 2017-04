‘Superpasito’, una experiencia de espionaje

En la Casa del Teatro Nacional (Bogotá) se presenta Superpasito, obra paradójica, pues mientras más silenciosa es, más expresiva se torna.

Desde el título se anuncia que todo va a ocurrir en susurros, tanto que a la entrada recibimos unos audífonos para enterarnos de lo que los personajes dirán, fragmentos de información que nos pondrán a trabajar la imaginación intensamente y nos activarán el instinto detectivesco.



Meyerhold habló del ojo de la cerradura para referirse al teatro naturalista que satisfacía la curiosidad del espectador que se sentía espiando la cotidianidad de otros seres humanos.



En Superpasito, con los audífonos, el espectador puede sentirse espiando la conversación de una pareja que sabe que la están vigilando y por eso no lo dice todo. “Mejor no mencionarlo todo para que no sepamos”, dice uno de los personajes.



Eso sucede en el ámbito sonoro. En el visual vemos a un hombre y una mujer vestidos de blanco y negro, en su casa que es un cubo transparente, un espacio minimalista, con una mesa, dos sillas y artículos de cocina.



Nada acogedor, como la sopa que el hombre prepara, que es solo agua y sal, como para distraer el hambre. Luego de comer, hacen el amor sin mucho ruido; es tal vez el único lujo que pueden darse, una cosa de animales.



El experimento de observación a esos seres humanos en algún momento es explicado acudiendo a la mecánica cuántica y al principio de Niels Bohr, según el cual los objetos cambian su comportamiento cuando son observados.



Escrita y dirigida por Julio Escallón y con la actuación de Paula Castaño y Carlos Aguilar, en quienes se nota que hicieron un juicioso trabajo de preparación para mantener la obra a punta de susurros con una excelente partitura emocional, Superpasito es una experiencia para estimular las neuronas.



Alberto Sanabria

Crítico de teatro

intelones@hotmail.com

Casa del Teatro Nacional. Carrera 20 n.° 37-54. Jueves a sábado, 8:30 p. m.