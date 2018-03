El mito judío del Golem cobra vida en animación

El año 1927 fue definitivo para la historia del cine: en octubre se estrenó The Jazz Singer, la primera película con audio sincronizado, con la que empezaba el declive de la era de oro del cine mudo, con sus actuaciones ampulosas y sus planos abiertos.

En honor a ese estilo cinematográfico, los artistas británicos Suzanne Andrade y Paul Barritt crearon el grupo 1927, que en sus obras teatrales suele combinar animación con actuación y música en vivo. “Pensamos que era muy apropiado para nuestro trabajo, porque se parece mucho a las películas silentes; la actuación también está muy inspirada por esos filmes”, cuenta Andrade.



Para su más reciente creación, que se presenta desde este miércoles en el Festival Iberoamericano, el grupo decidió centrarse en un personaje de la mitología judia: el Golem, aquella criatura creada a partir de materias inanimadas que se convierte en un seguidor ciego de quien lo crea.



“De alguna manera, el Golem parecía un personaje hecho para 1927. En la versión original estaba hecho de arcilla, así que es perfecto para nosotros, una compañía que trabaja con animación y (técnica de) stop-motion”, añade la dramaturga y directora.



Luego de un largo proceso de investigación, Andrade decidió actualizar el mito y crear una historia que hablara sobre el impacto negativo de la tecnología en la sociedad actual. El Golem, entonces, se convierte en un dispositivo indispensable para tener una vida tranquila; sin embargo, termina amenazando la cotidianidad de la familia que protagoniza la pieza.

Trabajamos muy duro para que el Golem se viera tan real como los actores en el escenario. Le dimos una sombra, por lo que parece que fuera tridimensional FACEBOOK

TWITTER

“De lo que realmente queríamos hablar era de cómo acogemos las nuevas tecnologías sin cuestionar lo invasivas que son. Mientras escribía la obra no tenía un iPhone y veía a todos mis amigos obsesionados con sus teléfonos, con sus cabezas agachadas hacia las máquinas”, añade.



Luego de definir el enfoque narrativo, Paul Barritt empezó a trabajar en el diseño de la animación y de las proyecciones. El equipo se dedicó a hacer experimentos con arcilla, creando sus propios Golem; luego, crearon proyecciones con esos muñecos para definir cómo sería la estética de la puesta en escena.



Según Andrade, el estilo de Barritt es una combinación dispareja de muchos estilos diferentes e influencias. “Pero realmente lo que ves ahí es su personalidad, y todo está un poco torcido, como si no estuviera bien, que es lo opuesto a la animación, que es muy limpia y fluida. La animación de Paul es más abrupta”, cuenta la directora.



Después siguieron los ensayos con los actores, en los que se buscaba que su estilo de interpretación coincidiera con las animaciones y también que no se vieran abrumadas por ellas.



“Los actores realmente se familiarizaron con la animación, así que actúan como si esto fuera completamente natural...”, dice la directora. Justamente, la clave del trabajo de 1927 es que la animación no se convierte simplemente en un atractivo telón de fondo, sino realmente en un personaje de la historia. Por eso, para darle vida al Golem escogieron la técnica del stop-frame o stop-motion, en la que se manipulan los objetos cuadro a cuadro para que parezca que se están moviendo.



“Tiene que ver con el movimiento; cuando usas stop-frame tienes mucha inestabilidad, no es parejo ni fluido, y creo que es una cosa muy buena porque la gente no es pareja ni fluida, no son máquinas. Así que la animación tiene mucha personalidad”, argumenta Andrade, quien añade que para que su Golem se viera tan real como los actores, incluso le dieron una sombra, lo que hace que parezca tridimensional.



1927 estrenó esta obra en coproducción con el Théâtre de la Ville, de París; el Festival de Salzburgo, de Alemania, y el Young Vic Theatre, de Inglaterra. El espectáculo se ha presentado en prestigiosos eventos como el Lincoln Center Festival de Nueva York.

​

“La integración de la animación de Barritt con el trabajo del elenco es el logro más fascinante y singular del espectáculo. La animación recoge elementos de varios movimientos artísticos modernos —del arte marginal al surrealismo, al Dadá— mientras logra tener su propia individualidad peculiar”, reseñó The New York Times.

Dónde y cuándo

Desde este miércoles hasta el sábado, 8:30 p. m. Domingo, 6:30 p. m. Teatro Libre de Chapinero. Calle 62 n.° 9A-65. Boletas desde 75.000 hasta 98.000 pesos.



YHONATAN LOAIZA GRISALES

EL TIEMPO

En Twitter: @YhoLoaiza