Que lo que pase en Bogotá no sea solo el tiempo / Columna sin título

Dicen que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Eso es malo. Pero conocer la historia y repetirla es toda una condena. La galería La Cometa, de Bogotá, presenta una de esas exposiciones que genera sensaciones paradójicas, usuales cuando desde el punto de vista estético una pieza es atrayente y causa admiración e, incluso, placer; pero que desde lo que plantea mueve a un sentimiento de tristeza, desilusión y desesperanza.

Las fotografías de Carlos Caicedo, Nereo López y Leo Matiz escogidas por Andrea Rincón y Salvador Arbeláez muestran la maestría reconocida ampliamente por estos fotógrafos, pero se enfoca, mayormente, en escenas que muestran a Bogotá entre los 50 y los 80, llena de contrastes sociales que denotan una falta de sincronía casi absoluta entre los deseos de la gente y la responsabilidad que el Estado tiene para con sus ciudadanos.



La belleza de esas fotos no sería tan cruel si no registrara eventos en la ciudad de hace medio siglo que aún se producen hoy. Lo que hace pensar en que incluso cuando han pasado gobiernos de todos los colores, los ciudadanos, unos muy ricos y otros muy pobres, seguimos saltando los mismos charcos en sus vías, eludiendo los mismos huecos en sus calles, soportando inundaciones.



Pero, además de la calidad de las piezas, también se destaca que dos curadores jóvenes le han apostado a ese tema. Lo que muestra que las nuevas generaciones no se resignan a vivir en una ciudad donde lo único que pase sea el tiempo, y siguen mostrando y señalando lo que desde hace décadas sabemos que hay que cambiar, pero que no cambia, porque las cosas no se hacen solas. Porque a veces mostrar una y otra vez, insistir, exponer es el único camino, uno que muestra que no es que no sepamos, sabemos, tal como lo dice el título de la exposición, que la ciudad está inconclusa.

NELLY PEÑARANDA

Crítica de arte

En Twitter: @arteria_