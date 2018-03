Arquitectura pixelada, la nueva tendencia en construcción de edificios

25 de marzo 2018 , 02:00 a.m.

Los píxeles, esos cuadraditos que distintos colores que son las unidades cromáticas homogéneas más pequeñas que componen una imagen digital y se hacen visibles al ampliarla, trasladados mediante el diseño a la tercera dimensión, son la pieza clave de una nueva tendencia arquitectónica.

La firma holandesa MVRDV es uno de los principales impulsores de este estilo, que las publicaciones especializadas como ‘Inhabitat’, ‘Dezeen’ o ‘Architizer’ denominan arquitectura pixelada (‘pixelated architecture’) y en el que se emplean píxeles cúbicos de distintos tamaños, como la estructura o ladrillo básico, para proyectar edificios.



Representantes de este estudio, con sedes en Róterdam (Holanda) y Shanghái (China), conversaron con ‘Efe’ sobre cuatro de sus proyectos más recientes, concebidos de acuerdo con este concepto arquitectónico.

Siete torres en Abu Dabi

El más ambicioso se llama Pixel, un complejo de uso mixto de 76.000 metros cuadrados (m²) con 480 apartamentos de varios tamaños y características, locales comerciales, oficinas, talleres y espacios comunitarios, que MVRDV ha proyectado para Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Este proyecto, conformado por siete torres de distintas alturas y relativamente delgadas situadas alrededor de un parque central, es parte de un desarrollo a gran escala llamado Makers District, que se consolidará como el nuevo corazón urbanístico de Abu Dabi, según la firma europea.



Estos edificios ‘abrazarán’ una plaza peatonal, a la que se podrá acceder desde todas las direcciones alrededor del complejo y será el corazón del barrio, recibiendo el flujo de personas desde la playa adyacente, el puerto deportivo y un lugar público de eventos llamado The Artery (La Arteria).

Una torre de cristal

Otro de los proyectos ‘pixelados’ de este estudio es The Milestone (El Hito), un edificio de uso mixto de 6.500 m² con oficinas, bar y restaurante, que se construirá en Esslingen (Alemania) y atraerá la atención sobre esta pequeña ciudad de la región de Stuttgart y sus desarrollos, pues será como una ‘roca de cristal’.



El nuevo edificio de oficinas, conocido formalmente como el Bloque E, marcará el centro de un nuevo distrito, que albergará además una universidad, urbanizaciones y tiendas minoristas.



La fachada, en parte transparente y en parte con espejos, mostrará un mapa pixelado de la zona de Esslingen y alrededores y la topografía de su paisaje, y tendrá vidrios equipados con células fotovoltaicas que reflejarán el entorno, la ciudad, sus colinas y su gente, según la firma holandesa.



Una serie de escaleras, terrazas y plataformas emergerán y conducirán a un mirador público con la forma del centro de la ciudad, donde los visitantes podrán disfrutar de las vistas de los viñedos y de las colinas circundantes.

En Moscú y Róterdam

La firma de Róterdam también ha proyectado para Moscú (Rusia) un complejo de 52.000 m² llamado Silhouette (Silueta) que constará de apartamentos de lujo, un centro deportivo, espacios de trabajo flexibles, un espacio para eventos, una cubierta con vistas panorámicas y un supermercado subterráneo.



El volumen del edificio está esculpido, con cortes en la parte superior e inferior de la fachada, y diversificado para crear entradas distintivas y una cubierta inclinada, y su patrón de elevación se ve manipulado por las ventanas de diversos tamaños calculadamente ubicadas dentro de la fachada.



Róterdam, que se ha vuelto una de las ciudades más interesantes de Europa por su buena arquitectura y movida joven, no podía faltar en los planes de la firma MVRDV. Allí se construirá The Sax (El Saxo): un complejo de 82.200 m², con 450 apartamentos, un hotel con 150 habitaciones, parqueaderos y locales comerciales.



Esta edificación residencial, con sus dos torres interconectadas, se localizará en el lado sur de Wilhelminapier, una de las zonas más populares y espectaculares de las cuencas y muelles portuarios de Róterdam y que constituyen una importante referencia histórica para el patrimonio de esta ciudad. The Sax será una silueta reconocible con sus viviendas situadas en torres de unos 70 y 150 metros de altura y conectadas por un puente aéreo en el que se ubicará el hotel, encima del cual habrá una terraza pública a 80 metros de altura, según sus diseñadores.



En el interior del edificio, todas las habitaciones principales estarán situadas dentro de su fachada acristalada, con lo que todos los apartamentos se beneficiarán de la máxima cantidad de luz natural posible y de unas vistas panorámicas de 270 grados, del curso fluvial Nieuwe Maas y de la ciudad.



RICARDO SEGURA

EFE Reportajes

