Ya llega el circuito de arte gratuito que hará vibrar a Bogotá

“¿Cómo me acerco al arte? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué debo hacer? ¡A mí me interesa el arte, pero no sé a dónde ir!”.



Incógnitas y comentarios como estos fueron los que llevaron a María Paz Gaviria, directora de la Feria Internacional de Arte de Bogotá, a crear ArtBo Fin de Semana, un evento que permite conocer la escena artística a través de recorridos gratuitos en Bogotá.

Durante tres días, los visitantes podrán acercarse a 57 museos, galerías, fundaciones y espacios autogestionados en San Felipe, Chapinero-Norte y Macarena-Centro, en un ejercicio que se escapa de los circuitos artísticos tradicionales de la ciudad.



Para Gaviria, esta iniciativa pretende brindarle al público herramientas de

apreciación por las artes, reconfigurar las nociones de espacio público y poner en el mapa a cientos de artistas desde una visión más profunda.



La programación incluirá la sección Foro (en la Cámara de Comercio de Chapinero) curada por Ana Sokoloff, un espacio de discusión gratuito que tendrá como charla magistral (el 17 de mayo, a las 5 p.m.) 'Al filo de las limitaciones: New Museum', a cargo de Karen Wong, subdirectora de dicho museo.



En Chapinero también se realizará el Encuentro Editorial, a cargo de La Silueta, que presentará una selección de trabajos de artistas que han involucrado la publicación y el formato libro a sus prácticas, en compañía de las editoriales con las que trabajan.

Además, se presentarán dos intervenciones que exploran la relación del arte y la tecnología. En el Monumento a Los Héroes estará la muestra ‘Fábulas sobre el caos’ y en la Torre Colpatria habrá una proyección del del colect ivo Babel.



Los circuitos contarán con transporte gratuito para garantizar la movilidad de los públicos entre las sedes participantes y un equipo de mediación que se encargará de acompañar y apoyar a los diferentes espacios en los recorridos durante ArtBo Fin de Semana.



También se ofrecerá un servicio gratuito de préstamo de bicicletas en cinco cicloparqueaderos oficiales: Galería La Cometa, San Felipe, Cámara de Comercio de Bogotá- Sede Chapinero, MamBo y Espacio Odeón.



Para acceder a los 57 espacios, al sistema de buses y bicicletas, asistir a las charlas del Encuentro Editorial y del Foro e ingresar al Museo de Arte Moderno de Bogotá es necesario registrase en la página www.artbo.co.

Chapinero-Norte

Cámara de Comercio de Bogotá, ARTBO | Sala Chapinero

Galería La Cometa

Beatriz Esguerra Arte

Otros 360°

El Museo

LA galería

Galería Sextante

Nueveochenta

Casas Riegner

Lokkus Arte Contemporáneo

Lamazone

Casa Cano

Casa Hoffmann

Salón Comunal

Mart

San Felipe

FLORA ars+natura

Fundación Arkhé: Archivos de Arte Latinoamericano

Plural Nodo cultural

Aurora, espacio para el arte y el diseño

SKETCH (ETC) Sala de Proyectos + (bis) | oficina de proyectos

Instituto de Visión

LIBERIA central contemporánea

Galería Doce Cero Cero -12:00-

Beta Galería

Rincón Projects

Plecto espacio de arte contemporáneo

SGR Galería

Jacob | Karpio Galería

La Casita

Grey Cube Projects

Estudio [74]

Espacio KB

Más Allá

Monumento a los Héroes

Macarena-Centro

Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia

Museo Nacional de Colombia

NC-arte

Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO)

Museo de Artes Visuales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano

Espacio ArtNexus

Espacio Odeón

Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU)

Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA)

Claustro de San Agustín

Espacio El Dorado

La Balsa Arte

Alonso Garcés Galería

Valenzuela Klenner Galería

El Vitrinazo

SN maCarena

Neebex

GCPs.XXI / IndianaBond Gallery

MIAMI

Taller Trez

Bitâcora

El Parche Artist Residency

Torre Colpatria

¿Dónde y cuándo?

Del 18 al 20 de mayo. La inauguración será el 17 de mayo, a las 7 p. m., en el Monumento a los Héroes. Horario de los circuitos: viernes y sábado: de 10 a .m. a 8 p. m. Domingo: de 11 a. m. a 6 p. m.



LAURA GUZMÁN DÍAZ

EL TIEMPO

