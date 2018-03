El teatro de calle entra a escena en el Iberoamericano

Uno de los principales puntos de la discusión sobre el estado del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá había sido la programación de teatro de calle. La Asociación Colombiana de Actores y decenas de grupos de teatro de la ciudad expresaron su preocupación sobre el diseño de este apartado, que es fundamental para la conexión del evento con la ciudad.

Finalmente, el teatro callejero garantizó su espacio en el festival, apoyado por el presupuesto que destinó el Ministerio de Cultura.



Misael Torres, director de Ensamblaje Teatro, fue el encargado de diseñar la programación, en la que participarán 21 agrupaciones, como Teatro Tierra, La Pepa del Mamoncillo, Luz de Luna, D. C. Arte, El Paso y Tercer Acto, además de los artistas Julio Ferro, Roberto Camargo, Hanna Cuenca y Juan Carlos Grisales, entre otros.



“En toda la concertación que se hizo a lo largo de estos meses se llegó a un acuerdo y me parece que es un beneficio muy grande para la gente del sector de calle”, asegura Torres sobre esta propuesta, que comenzó el pasado sábado con el Desfile Inaugural.



El director asegura que para su propuesta se inspiró en aspectos históricos del festival, como Ciudad Teatro, la iniciativa impulsada por Fanny Mikey que reunía expresiones artísticas de diferentes disciplinas. “Claro, costaba mucho, era difícil, pero es una de las cosas más bonitas que he visto”, dice el artista.



Con esa filosofía se idearon dos puntos que van a tener programación diaria: la Carpa de las Maravillas, con una capacidad para 600 personas, que funcionará entre el 28 de marzo y el primero de abril en el Parque Nacional, y El Tablado de los Juglares, que estará en el Parque de la Independencia, con seis presentaciones diarias entre el 25 y el 31 de marzo.



Para Torres la cereza del pastel es la programación que se hará en las localidades de la ciudad, llevando funciones a parques, canchas de barrio, portales de TransMilenio, veredas e incluso al municipio de Mosquera. “Y no es que solo vamos a llevar una obra allá y listo, los grupos de teatro callejero tienen la particularidad de que sus integrantes estamos asentados en diferentes localidades y tenemos un trabajo con la comunidad”, dice.

Así será la programación

Zona Centro

​

Hoy. ‘Tiempo de redención’, 3 p. m. Parque Santander.

‘Alas partidas’, 3 p. m. Parkway.



Mañana. ‘Tiempo de redención’, 3 p. m. Parque Santander.

Domingo. ‘Saphi’, 3 p. m. Plazoleta Pablo VI.



‘El tablado de los juglares’. Programación desde las 2:30 p. m. Parque de la Independencia.



26 de marzo. ‘Náo’ (Vietnam), 4 p. m., y ‘Solietad’, 6 p. m., en el parque Eduardo Santos.

‘El tablado de los juglares’. Desde las 2:30 p. m. parque de la Independencia.

27 de marzo. ‘Solietad’, 6 p. m. Calle La Milla Voto Nacional.



‘El tablado de los juglares’. Desde las 2:30 p. m. Parque de la Independencia.

28 de marzo. ‘Náo’ (Vietnam), 12 m. y 2 p. m., y ‘Noche de baile’, 4 p. m. Plazoleta Del Rosario.



‘El tablado de los juglares’. Desde las 2:30 p. m. Parque de la Independencia.

29, 30 y 31 de marzo. ‘El tablado de los juglares’. Programación diaria desde las 2:30 p. m. Parque de la Independencia.



Occidente

​

Hoy. ‘La vida secreta de las muñecas de trapo’, 3 p. m. Parque Fundacional de Fontibón.



‘Bandoleros’, 3 p. m. Parque Benjamín Herrera.



Mañana. ‘La vida secreta de las muñecas de trapo’, 3 p. m. Parque Bosa Naranjos.

Domingo. ‘Bandoleros’, 3 p. m. Parque Bosa El Recreo.



‘La vida secreta de las muñecas de trapo’, 3 p. m. Parque Atahualpa.

29 de marzo. ‘Noche de baile’, 3 p. m. Parque Los Alcázares.



Norte

​

Hoy. ‘Saphi’, 3 p. m. Servitá.



Mañana. ‘Vive y deja vivir’, 3 p. m. Parque Verbenal.

DOmingo. ‘Procesión Hamlet’, 3 p. m. Plaza Fundacional de Suba.

30 de marzo. ‘El álbum’, 3 p. m. Plaza Portal de Suba.



Sur



Mañana. ‘Abanderadas y cargadores’, 3 p. m. Polideportivo de Molinos.

‘Puntos apartados’, 3 p. m. Parque de TransMilenio Usme.



‘Procesión Hamlet’, 3 p. m. Plaza de la Hoja.



Domingo. ‘Abanderadas y cargadores’, 3 p. m. Media Torta de Palermo Sur.

‘El álbum’, 4:30 p. m. Parque de las Dalias.



27 de marzo. ‘Historia del soldado que ayer llegó de la guerra’, 2 p. m., y ‘Shakespeare’, 4 p. m., en la Plazoleta del Teatro Villamayor.



28 de marzo. ‘La fábrica de los sueños’, 3 p. m. Parque barrio Policarpa.



29 de marzo. ‘Acciones al borde del milenio’, 3 p. m. Parque el Tunal, plazoleta Gabriel García Márquez.



30 de marzo. ‘Puntos apartados’, 3 p. m. Parque de Venecia.

‘Man Imal’, 3 p. m. Plazoleta Cultura barrio Juan Pablo Segundo.

Primero de abril. ‘Man Imal’, 3 p. m. COL Arborizadora Alta.



Orient

Mañana. ‘Canovaccio’, 3 p. m. Vereda Verjón Kilómetro 4, cancha de tenis.

28, 29, 30, 31 de marzo y primero de abril. ‘Carpa de las maravillas’, funciones a las 12 m. y a las 4 p. m. Parque Nacional.

31 de marzo. ‘Alas partidas’, 3 p. m. Parque de los Hippies.



Mosquera

​

Mañana. ‘Historia del soldado que ayer llegó de la guerra’, 3 p. m.

Domingo. ‘Solietad’, 6 p. m.

29 de marzo. ‘Método Shakespeare’, 3 p. m.

Todas las funciones son en el Parque Cultural Mosquera.



