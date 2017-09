BienalSur, un evento para pensar el arte a través de la diversidad

En su primera edición, la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur presenta una propuesta ambiciosa: llega con una oferta de obras, instalaciones y experiencias artísticas de más de 400 artistas en 16 países y en 84 espacios, que involucra a una red de universidades, centros y museos de Suramérica, durante cuatro meses.



“Queremos crear desde el sur un nuevo circuito que les permita a nuestros países conocerse más y crear nuevos lazos que repercutirán en mayores niveles de integración”, comenta Aníbal Jozami, director general de la Bienal y rector de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Argentina), quien organiza el encuentro.

En Colombia, en el Centro Cultural del Banco de la República en Cúcuta, se exhibe la muestra ‘Delimitar’, curada por Luis Fernando Ramírez y Julien Petit, en la que artistas como Santiago Cárdenas, Donna Conlon & Jonathan Harker, Nicolás Consuegra, Leandro Erlich, Fernell Franco, Ana Mercedes Hoyos y Leo Matiz revelan su perspectiva sobre la construcción del espacio antropológico.



La bienal, que recorrerá 18.370 kilómetros, también tendrá presencia en el Espacio El Dorado, en Bogotá, con la exposición ‘Mito fundacional’, del argentino Marcelo Brodsky.



Su muestra se divide en tres proyectos que hacen uso de fotografías intervenidas, procedentes de diferentes lugares del mundo.



A partir del álbum de fotografías de dos antiguos oficiales del ejército colombiano encontrado en el Archive of Modern Conflict –institución localizada en Londres–, Brodsky construyó dos grandes trípticos con fotografías de Colombia, de la segunda mitad del siglo XX.



Por ejemplo, a sus manos llegó la historia del teniente Alfredo Ángel Tamayo y su viaje con nueve cadetes de la Academia Ramírez de Bogotá en un barco de la United Fruit Company, para hacer un entrenamiento militar en la academia de Allen, en Texas, en 1938.



“Este álbum es el material visual con el que he construido la pieza ‘Relación Carnal’, cosiendo las fotos que he elegido sobre un mapa del Caribe de 1903. En él inscribo detalles sobre varias actividades norteamericanas en el Caribe, como la amenaza de mandar marines a Colombia durante la huelga bananera en Santa Marta”, explica Brodsky.



En esta muestra, el argentino va más allá de las fronteras colombianas, pues retrata la crisis migratoria actual que vive Europa, con intervenciones sobre fotografía de prensa contemporánea de la agencia Efe.



Por último, en la serie ‘1968 el fuego de las ideas’, Brodsky realizó una investigación exhaustiva de tres años en los archivos visuales y colecciones fotográficas del mundo, buscando aquellas imágenes que mejor comunicaran el espíritu que logró sacudir al mundo.

Más en Bogotá

En el kilómetro 5.661 de la bienal, el 28 de septiembre se verá en la Facultad de Artes de la Javeriana la muestra ‘Resonancias visuales’, mientras que el 28 de octubre, pisará el suelo del Museo de Arte Moderno de Bogotá, con la exhibición de ‘Somos tiernos, somos eternos’, del colombiano Iván Argote.



La Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur no solo estará en Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Venezuela, sino que también llegará a Australia, Francia, España, Japón y Benín.



LAURA GUZMÁN DÍAZ

Cultura y Entretenimiento