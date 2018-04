Arte y arqueología como resignificación de la cultura de Pitalito

En Pitalito, Huila nos encontramos el viernes 13 de abril con los artistas, curadores, galeristas y conferencistas en la primera edición del Alto Magdalena de Arte Contemporáneo y Arqueología (ARCA). Un viernes 13 con mucha suerte.



Desde el cóctel de inauguración todos los laboyanos estaban invitados, la entrada fue y será gratuita. El encuentro que se realizará hasta el 7 de mayo, tiene como objetivo dar a conocer la importancia de los vestigios arqueológicos de la región para reconocer la incidencia en el presente y su constante diálogo con el arte.

Rafael Flórez el organizador del evento dijo que ARCA fue creado porque él cumplía 20 años como artista y quería retribuirle algo a su región. Sin embargo, Flórez mencionó que “el proceso para la construcción del evento fue demorado porque quería que los artistas invitados hubieran trabajado con el componente arqueológico en sus obras”. Este diálogo o como lo menciona el artista, esta “discordancia” entre las dos disciplinas debe darse ya que en la región ambas proliferan y se conectan en varios puntos esenciales.



Por un lado, Fabiola Peña, la profesora que trabajó durante toda su vida en el colegio la Normal y que además durante toda ella se ha dedicado a salvar más de 260 piezas arqueológicas reconoce la abundancia de esculturas, ollas y demás vestigios de la región. La profesora menciona que las piezas “se encuentran tanto dentro de la tierra como en las casas de los laboyanos”.

Por ello, por la abundancia y la necesidad de conocer las historias que estos objetos esconden la profesora argumenta que “es necesario incentivar la conciencia colectiva de lo que significan la arqueología en la cultura de Pitalito”.



Asimismo, el organizador del evento argumenta que “es necesario retomar los orígenes para conocer cómo se puede incentivar la región y replantear el foco de los proyectos de emprendimiento que se gestan”. Uno de los puntos que se trataron en las conferencias es que no se trata de volver al pasado sino de aprender de ello, para cultivar las prácticas de hoy en día.



También, explica el arqueólogo Enrique Bautista hay “muy poco cuidado con estas piezas. No hay un museo, ni existe un centro para llevarlas, el ICANH no da abasto y mucho se ha perdido, además se han desconextualizado al ser trasladas de un lugar a otro”. Las personas generalmente encuentran piezas y no saben qué hacer ni tampoco reconocen la importancia de ellas, la mayoría se las llevan a la profesora Fabiola, pero muchas se pierden o se venden.



La propuesta es que se construya un museo en Pitalito para que se centralicen las piezas y se pueda armar una historia de la región. El Alcalde de Pitalito Miguel Antonio Rico argumentó “que durante su gobernación va a realizar esfuerzos para que se empiece la ideación del museo”.

Exposición de Fabiola Peña, profesora que ha guardado más de 260 piezas arqueológicas con el fin de que no se pierdan, ni se dañen. Foto: Gabriela Guerrero Alonso

En cuanto al arte, Rafael Flórez responde entusiasmado que “en Pitalito hay muchos artistas” y que depronto se lo deben “al alto del Uyumbe, que trae energías de antaño”. El mismo es artista y creció en Pitalito. Dice que desde muy joven tuvo clara su elección. Aunque su familia se dedicaba a la política y él reconoce que tiene algo de ello, el arte como expresión y profesión es lo que más busca dignificar en la región. De hecho, creó una fundación conocida como Pitalandia, en la que brinda talleres a los jóvenes para que conozcan más de cerca el trabajo artístico y cómo este, se relaciona con la investigación.



Fabiola Peña, también en el trabajo educativo buscaba que sus alumnos conocieran y se incentivarán con las letras y la música. De hecho, muchos de los que fueron sus estudiantes hoy se dedican al arte. Fabiola desde segundo de primaria ya incentivaba el amor por la escritura, el baile y la pintura. La mayoría de trabajos tenían como objetivo que las personas aprendieran a expresarse a través de esto.



Una de las artistas de la región e invitada en ARCA, Cecilia Vargas, puede dar fe de los muchos talentos que surgen en Pitalito. La artista, trabaja en la producción de cerámica de las famosas chivas colombianas, que son el transporte público, aún hoy, de muchos campesinos y gente de diferentes regiones. Su obra ha sido reconocida a nivel nacional y algunas de sus “chivas” han sido motivo de debate cómo fue la primera versión de la ‘Chiva de la Paz’.

Cecilia Vargas, realiza chivas colombianas. Este trabajo artesanal lo aprendió de su madre que se dedicó toda su vida a contar historias a través de la cerámica. Foto: Gabriela Guerrero Alonso

Este trabajo se conecta con la arqueología en la medida que recuerda un pasado que es el trabajo con las chivas y algo muy costumbrista conectado con las discusiones actuales políticas como la chiva de la paz y la de los LGTB.



Otros de los artistas que participan en la muestra son Andrés Felipe Gallo que busca representar a través del dibujo algunas piezas arqueológicas de la región conectándose con su propia versión de ellas. Estás piezas salen de la colección que aún conserva Fabiola Peña en su casa, entre ellas una flauta de hueso humano. Adriana Arenas que crea mapas de sitios arqueológicos que ella imagina tras un trabajo de investigación arqueológica. María Isabel Rueda, que invita a través de un video a recordar los mitos de Isis y cómo se encuentran en el río Nilo, que es la “columna del mundo” según la artista. Adrian Hueso, que en un 'performance' recorre los mismos pasos (simbólicamente) que tuvieron que dar las personas víctimas y desplazadas del conflicto armado.



Las obras de los exponentes estarán hasta el 7 mayo, se brindarán conferencias y conversatorios con el fin de que la comunidad participe y se entere de los trabajos que se pueden realizar en la región. Asimismo, Rafael Flórez invita a la formación de un semillero para que las personas puedan conocer un poco más del trabajo con el arte contemporáneo y se adhieran a las oportunidades que crean los mismos habitantes de Pitalito.



GABRIELA GUERRERO ALONSO

Escuela de Periodismo de EL TIEMPO