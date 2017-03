Sonidos ancestrales de las dos costas llegan al Teatro Colón

Bullerengue y tambor

Grande es Petrona Martínez y más grande aún es su dinastía. En Arjona (Bolívar), donde vive, se la pasa en su vida de matrona y de gran señora de su casa.



Pero lo que más hace es cantar con esa voz prodigiosa. Y componer. “Estoy en esas en estos días, creando, sin escoger nada aún para un disco nuevo”, cuenta, por vía telefónica, antes de viajar a Bogotá para su concierto de hoy con el maestro Gualajo.



Es una mujer optimista y ahora se nota más contenta porque Álvaro Enrique Llerena, uno de sus hijos que vivió casi una década en España, se devolverá para el país.



“Él quiere estar en su tierra y formar su grupo”, dice Petrona, quien tiene en su casa cantadoras y músicos, especialmente tamboreros.



Intérprete de bullerengue, Petrona Martínez nació en San Cayetano (Bolívar), el 27 de enero de 1938. Es la mamá de La Niña, Nilva y Aracely, que ya hacen parte de su grupo acompañante, y con quienes conversa en su casa todos los días mientras los bisnietos más pequeños que quieren van estudiando los tambores, instrumento al que le profesa respeto.



“Sirve para curar. Estuve muy enferma y mi hijo Álvaro me tocó el tambor hasta que me paré de la cama. Es sanador”, dijo en una entrevista en este diario.



Fue en el 2013 y se temió por su vida, pues tiene problemas de azúcar. Pero además sus hijas se dedicaron a cuidarla y a cantarle bullerengues durante varios meses, “hasta que se me alegró el corazón”, contó.



Rama de tamarindo, La vida vale la pena, El parrandón, Milagros, Juana la Caribe, El hueso y Las penas alegres son algunas de sus canciones tradicionales de bullerengue.



Galardonada en el 2015 con el premio Vida y Obra del Ministerio de Cultura, Petrona dice que siente que eso que a ella más le gusta, la música, es lo mismo que está atrapando a niños y jóvenes.



“Les está picando el bichito, y meterse en la música es bueno, porque los pelaos se olvidan de las cosas malas y se dedican a tocar. Siempre hay que estar en lo bueno”.

El ‘hijo’ de Mama Pancha

Mama Pancha solo tenía un brazo, pero esta partera sí que trajo niños al mundo en Guapi (Cauca). Uno de ellos, José Antonio Torres, Gualajo, rey de la marimba de chonta, cuyo cordón umbilical fue cortado encima de uno de estos instrumentos en el taller de su padre, José Antonio Torres, el 31 de diciembre de 1939.



“Ese es mi primer recuerdo de la marimba. Desde ahí estamos juntos. Y vea le cuento: cuando mis hermanos y yo éramos chiquitos y nos poníamos a llorar, mi papá nos calmaba a punta de hacer sonar la marimba”, dice.

Y esta noche, su sabiduría con la marimba de chonta se podrá ver en el Teatro Colón, cuando se presente al lado de Petrona Martínez, intérprete de bullerengue.



El maestro Gualajo estará mostrando cómo es que se toca la marimba de chonta, una sabiduría que él lleva años practicando. Y con la música, peleará por lo que él cree que es correcto.



Dice que está preocupado porque “hay mucha gente que anda tocando marimba sin saber leerla. Creen que porque han estudiado los instrumentos europeos pueden anexarle otros sonidos a la marimba, sin tener en cuenta su sabiduría”.



Por eso, insiste el maestro Gualajo, no dejará de buscar recursos para abrir su escuela y formar a los marimberos que quieran conservar este legado Patrimonio de la Humanidad.



“Tenemos una danza madre, el currulao, y de allí en adelante están todos los sonidos del Pacífico, cada uno con una herencia”, comenta. Lo suyo y de su familia con la marimba de chonta es una tradición que viene de hace unos 300 años. Que a él le llegó de su abuelo, León Torres, y a este le vino de sus ancestros.



Con más de 50 composiciones y tres discos (Esto sí es verdá, El pianista de la selva y ¿Quién será?), claro que el maestro Gualajo se puede poner bravo, si de preservar la tradición se trata.



¿Dónde y cuándo?



Petrona Martínez y Gualajo en concierto. Este viernes 7:30 p. m. Teatro Colón. Calle 10.ª n.° 5-32, Bogotá. Informes: tuboleta.com. Boletas: 50.000 pesos.



Olga Lucía Martínez Ante

Coordinadora de Eskpe