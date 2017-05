Regreso a las raíces con Crew Peligrosos

Todo nació gracias a un viaje. El músico y gestor cultural Henry Arteaga, conocido como JKE y fundador del grupo Crew Peligrosos, recorrió varios pueblos originarios del norte de Colombia y compartió con integrantes de los koguis, los wayús, los arhuacos y los emberas. Su idea: buscar la “sonoridad que realmente nos pertenece”.

“Nosotros, a través de lo que llamamos civilización, estamos destruyendo todo el patrimonio y toda la cultura ancestral que existe en nuestro territorio, tanto lo musical como sus idiomas y su espiritualidad”, dice Arteaga.



Con la idea de compartir esos saberes, algo que también ha caracterizado al trabajo de Crew Peligrosos (colectivo originario de Medellín), el músico ideó el montaje Sinfonía Beat Vencial, que se presentará este sábado en el Teatro Metropolitano de la capital antioqueña.



La producción, que se había estrenado en el Teatro Colón de Bogotá hace tres años, busca entrelazar esos sonidos ancestrales del norte colombiano con la música clásica y el hip hop.



“Un idioma como la música nos pone a nosotros en una perspectiva de una construcción, pero no una construcción material sino más interior, de la espiritualidad”, dice Arteaga.



En la puesta en escena, que cuenta con la dirección artística de Arteaga y Juancho Valencia, líder del grupo Puerto Candelaria, y la dirección escénica del coreógrafo y bailarín antioqueño Rafael Palacios, participan cerca de 100 artistas.



No solo están los músicos de Crew Peligrosos y los llamados B-Boys –bailarines de su 4 Elementos Eskuela, proyecto de formación gratuito de Crew–, sino también los integrantes de la Orquesta Sinfónica de Medellín, bajo la batuta de Valencia.



“Juancho Valencia, aparte de ser una gran persona, sensible, que también busca estos caminos desde la punta popular, recibe todo lo callejero como una de las cosas brillantes que puede arrojar una ciudad. Él, educado en lo clásico, es el más idóneo para hacer los arreglos”, dice Arteaga.



Palacios, por su parte, se ha caracterizado por hacer una simbiosis de la danza folclórica con lo urbano con su grupo Sankofa, con el que ha montado obras como La ciudad de los otros.



“El cuerpo se vuelve también la voz de los silenciados, una manera de poder construir todas esas armonías. Es una fuente de fuerza que puede ensamblar todo esto”, añade Arteaga.

¿Dónde y cuándo?

Este sábado, 6 p. m. Teatro Metropolitano de Medellín. Calle 41 n.° 57-30.

Informes: (4) 232-2858. Boletas desde 45.000 hasta 85.000 pesos.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO