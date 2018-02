El espacio donde convergen las ideas del arte, la cultura y el deporte

Conoce las 10 iniciativas preseleccionadas en la categoría Prácticas Artísticas, Culturales y Deportivas y podrás descubrir lo que están haciendo los emprendedores sociales desde el arte, la cultura y los deportes para aportar desarrollo y construir un futuro distinto. Vota por tus favoritos.

*Nota: Las iniciativas aquí presentadas fueron redactadas por cada uno de los grupos postulados.

INICIATIVA 1

Proyecto Ilusión Colombia

Contruímos un proyecto que apunta a contribuir, en cierta medida, a acabar las causas estructurales de la pobreza en Colombia. Inspirar vidas, incitar corazones a mirar horizontes más amplios, cambiar paradigmas culturales equivocados para la transformación social de las regiones.



Esta es nuestra contribución; lo hacemos a través del arte del payaso (clown), el circo, la música y la danza clásica. La risa, el humor y el despliegue estético son ingredientes fundamentales de este coctel de esperanza, en una Colombia que sueña con fe salir del atraso y de la pobreza.



Buscamos contar y difundir estos procesos como la cara de una nueva Colombia que se reinventa. También como parte de esa riqueza: su gente. Llevar estas historias al cine a través de documentales de gran calidad. Vota por esta iniciativa aquí.

INICIATIVA 2

Casabe al arte

Salamina es una vereda cerca de la Institución Educativa San Isidro que está ubicada en el km 34 vía Tierralta zona rural del municipio de Montería, departamento de Córdoba, los niños de este sector hacen parte de la institución, en esta vereda hay alrededor de 30 familias que viven de la elaboración de casabe, cuando se hace casabe solo se utiliza la fibra de la yuca y el almidón que produce la yuca es desechado, estas familias producen casabe todas las semanas y se están vertiendo estos residuos en patios, arroyos y otros sitios de la vereda.



Cuando estos residuos entran en contacto con el medio ambiente producen un olor desagradable, además de ser contaminantes.



Solo hasta ahora, a través del proyecto de reutilización de residuos en el aula, nos damos cuenta de que estos residuos pueden ser aprovechados en el área de artística para elaborar pinturas y beneficiar al medio ambiente liberándolo de residuos contaminantes y, aliviando las carencias económicas de los padres de los estudiantes, además de las carencias financieras.



Este proyecto sirve como método de catarsis porque los estudiantes a través del arte se liberan de sentimientos negativos y tienen un equilibrio emocional mejorando así el rendimiento académico, a pesar de que esta posibilidad ha estado presente durante años, brindando almidón, solo hasta ahora se le está dando un uso. Vota por esta iniciativa aquí.

INICIATIVA 3

Escuela de formación artística CreArte por la Paz

Con la escuela de formación artística para la paz Crearte, desde las expresiones artísticas como el teatro, la danza tradicional y urbana se trabaja trabaja con niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentran en entornos conflictivos y de alta vulnerabilidad (adolescentes y jóvenes en carrera criminal). En este sentido como entorno protector y estrategia pedagógica, con la escuela se posibilita el espacio para construir sus proyectos de vida, aprender temas de liderazgos, derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos.



Al igual se generan escenarios de intercambios de saberes y circuitos culturales que permitan hacer una pedagogía para la paz en donde se puedan transformar entornos violentos, y ofrecer otras y mejores alternativas de vida. Vota por esta iniciativa aquí.

INICIATIVA 4

Sembrando semillas de arte y esperanza

El arte de Hip hop y música. Esto lo logramos por medio de las escuelas de RAP – GRAFITI Y BRECK DANCE. Con la ayuda de profesionales voluntarios, dispuestos a compartir su conocimiento y formar jóvenes artistas, con menos armas y más cultura. Vota por esta iniciativa aquí.

INICIATIVA 5

Teatrino móvil

El “TEATRINO MÓVIL” es un vehículo que permite que el Teatro llegue a la gente y acerca a la comunidad a través de la creación de un espacio cultural que rompe positivamente su cotidianidad, continuando con el proceso de creación de públicos emprendido por Madretierra desde sus inicios, proceso de prolongada construcción en el tiempo que no permite un descuido o el abandono del terreno ya recorrido.



Este vehículo que posee todo lo necesario para el hecho teatral llegará a lugares (parques, Casas de la cultura, casetas comunales, escuelas, Instituciones educativas, biblioteca, jardines comunitarios, etc.) donde no existe usualmente la posibilidad de disfrutar de una obra de teatro de marionetas de carácter profesional. Dando prioridad a corregimientos y veredas donde la población en su mayoría es campesina. Vota por esta iniciativa aquí.

INICIATIVA 6

Movimiento Skate por la vida

Utilizamos el deporte como una herramienta de paz en niños y jóvenes de barrios marginales de Bucaramanga, inculcando en los alumnos habilidades, valores y colocando el skateboarding como una base fundamental que lleve a su integridad a niveles personales y sociales. Vota por esta iniciativa aquí.

INICIATIVA 7

Malabareando las calles

Malabareando las calles y La Casa de los Sueños es una iniciativa que nace al ver la falta de oferta institucional para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad o de calle; iniciamos este proyecto al realizar recorridos por las calles de Pereira y ver a pequeños de entre 8 y 12 años viviendo en la calle, consumiendo SPA, siendo víctimas de explotación sexual y laboral, por eso nació la Casa de los Sueños, para ser ese espacio donde ellos puedan llegar, desayunar, almorzar y comer, pero también aprender, conocer, soñar; acá les enseñamos música, artes, les enseñamos una nueva alternativa de vida, para que ellos también sean personas transformadoras de sus entornos. Vota por esta iniciativa aquí.

INICIATIVA 8

El destrampe Pacífico

EL DESTRAMPE PACÍFICO, es el nombre de un proyecto que se inspira en el virtuosismo de niños, niñas y adolescentes de la comunidad de ladrilleros (Un corregimiento del municipio de buenaventura), que carecen de oportunidades de educación, cultura, y protección integral, y son vulnerables a tipos de violencia como lo es: el trabajo infantil, el maltrato intrafamiliar, la violencia sexual, entre otros. Vota por esta iniciativa aquí.

INICIATIVA 9

Casa Cultural Alexander Balttan

En la casa cultural Alexander Balttan, hace muchos años, decidimos con nuestro grupo musical Colombian Gangsters, crear espacios de esparcimiento que nos permitieran a brindar herramientas para la vida, por medio de las artes y la cultura, donde se pudieran romper estos ciclos de violencia que se visualizaban a diario por muchos de nuestros jóvenes que se perdían en muerte, drogadicción, sicariato y fronteras invisibles a muy temprana edad. Vota por esta iniciativa aquí.

INICIATIVA 10

Arte Y Cultura Resiliente Por Colombia

El trabajo que realizamos desde Funpacoyco, está orientado a identificar las fortalezas artísticas (danza, teatro, música, pintura) y deportivas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio.



La idea es que desde un enfoque intergeneracional, nuestros muchachos/as desarrollen todo el potencial que tienen, y comprendan que en esos dones que poseen, pueden estructurar sus proyectos de vida.



Al acompañarlos en este proceso, estamos a la vez apoyando a que se alejen de las distintas dinámicas de vinculación a los diferentes conflictos y violencias que existen en el municipio. El microtráfico, trabajo infantil, violencia sexual y otros riesgos del contexto, amenazan a diario a esta población.



FUNPACOYCO vigila y apoya la realización personal de estos jovenes, por lo tanto alienta la permanencia de un proyecto de vida atado a la educación y el rendimiento escolar. Lo que les decimos a diario es que el arte, la cultura y el deporte ¡SI SON UNA OPCIÓN PARA SU PROYECTO DE VIDA! y que actúan como agentes de transformación de realidades. Vota por esta iniciativa aquí.