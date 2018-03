El Museo Metropolitano de Nueva York brilla con oro prehispánico

Se necesitaron cinco años para que la curadora del Museo Metropolitano de Nueva York (Met), Joanne Pillsbury; el director del Museo J. Paul Getty, Timothy Potts, y la curadora Kim. N. Richter, también del Getty, lograran reunir más de 300 piezas de arte provenientes de 53 museos de todo el mundo para hacer realidad una exposición que ejemplificara la noción de prestigio y poder en las culturas de la época precolombina.

No fue una tarea sencilla, pues la idea era indagar cuáles eran esos objetos, según cada cultura, que reflejaran perfectamente su relación con estos conceptos. En total, lograron involucrar a 12 países en un proceso de ir y venir, visitar las distintas instituciones, realizar talleres junto con los expertos locales y así encontrar las piezas que se prestarían y trasladarían a Estados Unidos para ser expuestas en el Metropolitano, en Nueva York, y en el Getty, en Los Ángeles.



Este ambicioso proyecto dio como resultado ‘Golden Kingdoms: Luxury and Legacy in the Ancient Americas’ (‘Reinos de oro: el arte suntuario y el legado de la América Precolombina’), una exposición imponente que cayó muy bien entre la crítica artística de ese país cuando se estrenó en el Getty, entre septiembre del año pasado y enero. Ahora, la muestra brilla en las instalaciones del Met, en la Quinta avenida, en donde estará hasta mayo.



Por ejemplo, los críticos de arte del diario The New York Times la catalogaron como una de las mejores exposiciones del 2017. Para Holland Carter, esta muestra es “un conjunto resplandeciente de trabajos en oro, tallado en jade y textiles que datan del año 1000 a. C. hasta el siglo XVI. Es una muestra del modelo clásico de obra maestra y un nocaut. Puedes ver por qué los primeros europeos que llegaron empacaron lo que encontraron allí y lo enviaron a casa, mientras introducían su propio arte al llamado Nuevo Mundo”.

Al reunir los últimos descubrimientos arqueológicos y las mayores obras de arte de los museos más importantes de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, los visitantes se pueden adentrar en los singulares modos como los caciques y dignatarios utilizaban, además del metal, materiales como el jade, las conchas de mar y las plumas, a menudo más preciados que el oro.



En la extensa muestra, el Museo del Oro del Banco de la República, de Bogotá, no podía quedarse atrás, pues 29 obras de su colección fueron llevadas a los dos museos. “En Colombia, los curadores se centraron en el oro, porque es una de las regiones donde la orfebrería fue muy importante para el simbolismo de poder y por su gran producción en épocas prehispánicas”, cuenta María Alicia Uribe Villegas, directora del Museo del Oro.



Pillsbury, Potts y Richter se mostraron fuertemente interesados por las piezas representativas de la cultura malagana, menos conocida en el contexto internacional al ser un descubrimiento de los 90, con muestras excepcionales de ajuares funerarios, grandes y bien elaborados.



“Para la muestra escogimos varios, entre ellos uno de los principales de la selección: una trompeta hecha de oro que cubre unos huesos con lámina de oro; el núcleo es de otro material, y tiene una decoración geométrica. Es la única pieza de esta forma”, dice Uribe.



Juanita Sáenz Samper, arqueóloga y jefa de registro del Museo del Oro, quien viajó a Nueva York con las colecciones que el Banco de la República prestó al Met, considera que “lo más impresionante de esta exposición es ver reunidas en un mismo espacio las piezas maestras de todo un continente”.



La muestra también deja entrever cómo el jade, por ejemplo, fue la materia más valorada por los olmecas y los mayas; las plumas y los textiles, los elementos más valiosos para los incas, y la plata labrada, la preferida en México y Perú.



Para Uribe, la exhibición es una oportunidad para reflexionar en torno a cómo “nosotros en Occidente tendemos a pensar que nuestros valores son universales. En la sociedad precolombina lo que uno ve es que son sobre todo valores espirituales los que les dan valor a estos materiales y objetos, relacionados con lo sagrado, lo divino y con la cosmología”.



La directora del Museo del Oro también se siente orgullosa de que, entre las más de 300 piezas, tres colombianas fueran escogidas para ilustrar diferentes elementos de la muestra, como la página web del Met, las invitaciones a la inauguración y la carátula del catálogo, libro que acaba de ser premiado con el Prose Award 2018.



Ahora, en una época en la que el oro es solo considerado por su riqueza y el provecho que de él se puede sacar, es innovador poder acercarse a su significado a partir de la perspectiva de culturas tan importantes como las precolombinas, relevantes en el desarrollo de América.



LAURA GUZMÁN DÍAZ

EL TIEMPO

En Twitter: @The_uptowngirl