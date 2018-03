El 'performance' de María José Arjona junto a 4.000 botellas de vidrio

Algo inusual pasa en el Museo de Arte Moderno de Bogotá desde hace una semana: sus instalaciones retumban a causa del rugir de cuatro mil botellas de vidrio que contienen agua y que chocan entre sí. El ruido proviene del ‘hall’ de entrada y es capaz de traspasar sus muros, hasta oídos de transeúntes sorprendidos que no están al tanto de lo que sucede adentro.

Ya en el espacio la escena no deja de ser impactante, pues todas las botellas cuelgan desde el techo, dejando tan solo 15 centímetros de espacio entre estas y el suelo, cubierto por una lámina de plexiglás negro que causa un efecto visual en el que las botellas se reflejan de manera especial dándoles profundidad.



Este sonido estridente es obra de la artista colombiana María José Arjona, quien se desplaza horizontalmente por el piso, como parte de su ‘performance’ ‘Línea de vida’, y choca con las miles de botellas, creando así un instrumento sonoro a gran escala.



Este ‘performance’ hace parte de su exposición ‘Hay que saberse infinito’, en la que a través de objetos, reactivaciones, fotografías, dibujos, escritos, acciones y piezas sonoras, la artista despliega su cuerpo de trabajo en una exposición que ocupa la arquitectura del MamBo en su totalidad, hasta el 26 de mayo, a través de cinco diferentes espacios que permiten entender la naturaleza cíclica.



Pero, durante los casi tres meses que dura la muestra, Arjona no estará sola. De ser así, el público se perdería la oportunidad de poder acercarse en un mismo espacio y tiempo a varios de los ‘performances’ que ha presentado a lo largo de sus 20 años de carrera. Por eso, al ser imposible que la artista realice varias acciones en simultanea, algunos de esos ‘performances’ serán realizados por artistas que ella entrenó y que les darán su propia interpretación.



Por ejemplo, se podrán ver performance como ‘All The Others In Me’, presentado en la cuarta edición de la Bienal de Marruecos, en el que la artista se quitó cincuenta prendas de ropa interior en una dinámica que incluía sentarse en una silla, encender un bombillo que colgaba sobre su cabeza, remover una prenda, apagar la luz y caminar hacia la otra silla, en donde volvía a prender la luz para ponerse un traje negro y se quitaba alguna prenda interior. Posteriormente, apagaba la luz, volvía a la otra silla y repetía la acción.



“Esta obra va a ser reactivada en el MamBo por un bailarín hombre, algo que es muy interesante porque es la única en todo mi trabajo que, literalmente, habla sobre el cuerpo femenino”, dice Arjona mientras mueve sus manos, cubiertas por ‘un manto’ de pequeños puntos rojos, rastro de que minutos antes estuvo trabajando en una de sus obras, en la que transforma algunas paredes del museo con burbujas de jabón rojas que estallan contra ellas, creando así una escena que lleva a pensar al espectador en la violencia y en la muerte.



A la artista, nacida en Bogotá en 1973 y graduada en 1999 de la Academia Superior de Artes de Bogotá (Asab), también le interesa la fluidez del cuerpo en relación con ciertos conceptos que permanecen estáticos en una sociedad tan conservadora como la colombiana. Por eso, esta exhibición más que establecer unos puntos lineales para contar su trabajo, plantea una serie de obras con las que se hace ciertas preguntas en torno al cuerpo.

El cuerpo es infinito

Para Arjona, toda la experiencia del ‘performance’ recae en el cuerpo, de allí que lo considere como un vehículo y un medio. “Tiene que ver mucho con el título de la exposición, creo que es un infinito, un lugar en el que uno tiene múltiples posibilidades para relacionarse consigo mismo, con el mundo y con todo lo que se acerca a ti. Depende de uno saber qué posibilidades articular para decir lo que se quiera decir y comunicar, en relación a otro infinito”, cuenta la artista colombiana.



Por eso, la interacción con el público resulta clave, porque este empieza a ser parte de una experiencia que el artista propone y en la que no se define nada específico.



“Creo que lo que hace es plantearte una gran pregunta cada vez. En esa instancia, también se configura como un lugar en el que no hay una definición exacta de ‘performance’, pues es muy ambigua, encuentras muchas. Por ejemplo, hoy, un bailarín puede dedicarse a ello”, dice Arjona, quien a finales de los 90, cuando hacía danza contemporánea, tomó el camino hacia las artes plásticas.

En sus ‘performances’, Arjona siempre ha trabajado la persistencia, por largos periodos de tiempo, que implica la exigencia corporal FACEBOOK

TWITTER

En sus ‘performances’, Arjona siempre ha trabajado la persistencia, por largos periodos de tiempo, que implica la exigencia corporal (realizar una misma acción durante horas y días en el mismo lugar) porque es fiel creyente de que las experiencias más importantes en la vida necesitan tiempo. Por eso, cuando se embarcó en la larga duración no le dio prioridad al resultado, sino a lo que hace un cuerpo cuando entra en contacto con otro, lo que sucede en esa relación, cuál es el diálogo y las preguntas en ese preciso instante.



“Eso solamente lo puedo hacer en la medida en la que yo le dé al espectador ese tiempo de mi parte. Yo no podría exigirle quedarse horas en un espacio en el que estoy, y en donde hay algo mío, si no lo estoy dando también en retribución”, dice Arjona, quien considera que la larga duración también es exigente para el espectador, sobre todo porque estamos en una época en la que la gente no tiene tiempo.



Ante esto, considera que es importante que el público se tome el tiempo de entender la obra y recuerda cómo, muchas veces, cuando María Teresa Hincapié (1954-2008) –pionera en ese campo en Colombia y de quien Arjona fue discípula–, presentaba una obra, mucha gente se salía sin saber qué estaba pasando.



Arjona también es consciente de que la falta de apoyo al ‘performance’ en Colombia y a sus artistas repercute inevitablemente en el conocimiento que la gente tiene de este y la forma en que se acerca a él, por lo que afirma que no se le puede exigir al público “cuando no les hemos dados las herramientas”.



Por eso resulta un triunfo que en un país como Colombia en el que el ‘performance’ ha tenido escaso reconocimiento, el MamBo le brinde todo el espacio del museo con libertad (por ejemplo, las ventanas fueron descubiertas para darle paso a la luz), como una propuesta de abrir los diálogos en torno a esta práctica.

Lo efímero...

A Arjona no le preocupa que un ‘performance’ no sea duradero, como sí lo puede ser una un cuadro o una escultura, pues dice que “una experiencia te la llevas siempre. A eso es a lo que yo le apuesto, a que la gente dialogue con ella un tiempo”.



Por el contrario, lo que le inquieta es cómo van a perdurar en el tiempo sus ideas y sus procesos artísticos, más allá de las fotografías, videos, libros y la documentación que se conservan de sus ‘performances’. Por eso, empezó a explorar la venta de las ideas de sus obras (lo ha hecho tres veces) con instrucciones específicas para que otros artistas puedan activarlas, en una forma similar a lo que está pasando en el MamBo.



“Para mí era algo impensable y cuando sucedió me pareció muy bueno, porque se valida tu trabajo y tu idea como artista del cuerpo. Esa es la posteridad, la forma como vas a pasar el tiempo después de muerto. Otros ‘performers’ podrán reactivar tus obras solo si el artista dio la autorización. Sería una tristeza que en el futuro solo se pudiera mostrar un video ”.



LAURA GUZMÁN DÍAZ

EL TIEMPO

En Twitter: @The_uptowngirl