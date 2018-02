La mirada profunda del escritor

Luego de una de las charlas del Hay Festival de 2016, del escritor británico Hanif Kureishi, la artista plástica Patricia Correa sacó una libreta, sentada bajo la cálida brisa cartagenera, y se puso a hacer un boceto de la cara del autor de El álbum negro.

En ese momento, como suele ocurrir en los procesos creativos, se conectó su pasión por la literatura con la del arte, y se planteó la idea de hacer una serie de retratos de pequeño formato de caras de escritores colombianos y extranjeros.



Durante más de un año, Correa se concentró en esta propuesta, que tuvo como resultado La mirada del escritor: 16 retratos al óleo en primerísimo plano de autores que la han impactado con sus lecturas. Al ver las obras, el librero Mauricio Lleras le abrió los estantes de su librería Prólogo Café y Libro, en Chapinero (Bogotá), donde actualmente se exhiben las obras.



“Quería hacer énfasis especial en la mirada del escritor. Por eso, en un momento dado del proceso, decidí solo hacer la parte que enmarca los ojos”, explica la artista, cuyo pincel logra resaltar los gestos de sus protagonistas, como queriéndoles leer el alma a través de su mirada.



La propuesta se complementa con la idea que tuvo Correa para enmarcar las obras: “Son cajas que parecen libros –explica–, jugando con la alegoría del autor saliendo de su propio libro”. Lo que, de paso, permite convertirlos en objetos de arte que dialogan dentro de una biblioteca.

Quería hacer énfasis especial en la mirada del escritor. Por eso, en un momento dado del proceso, decidí solo hacer la parte que enmarca los ojos FACEBOOK

TWITTER

De esta manera, el visitante va descubriendo la mirada penetrante de J. M. Coetzee, el gesto picaresco de Salman Rushdie, los hermosos ojos azabache de Arundhati Roy, de India, o el extraño color de piel y la mirada de Paul Auster, camuflados entre los libros.



Al hablar de cada uno, los ojos claros de la artista parecen iluminarse, buscando en su interior muchos momentos nostálgicos o que la marcaron a través de la lectura de la obra de todos ellos. Como le pasó, por ejemplo, con los premios nobel J. M. Coetzee y el japonés Kenzaburo Oe.



“A Coetzee lo descubrí antes de que ganara el premio. Tuve la oportunidad de estar en Sudáfrica y entré en contacto con esta cultura. De él me encanta la economía del lenguaje y lo leí en inglés. Al pintarlo me sorprendió que sus ojos sí transmitían sus novelas: el sufrimiento, pero con una dulzura muy profunda”, anota la artista.



Como pintora, otro de los elementos que Correa descubrió en el proceso, además de la mirada y los gestos, fue el cambio de tonalidades de las pieles de varios de los protagonistas de sus obras.



En especial, cuando se enfrentó al neoyorquino Paul Auster.



“Esto fue un contacto visceral con las pieles de cada uno. La de él es casi verde. Por eso, lo hice en blanco y negro: porque no logré encontrar una imagen con un color que me ofreciera confianza”, dice Correa.



A estos autores se unen mujeres como Siri Hustvedt (esposa de Auster) y la nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Además, Cees Nooteboom (Holanda), Orhan Pamuk (Turquía), Ian McEwan (Reino Unido), Ngugi wa Thiong'o (Kenia), Julian Barnes (Reino Unido) y Margaret Atwood (Canadá). Los colombianos Juan Gabriel Vásquez y Juan Manuel Roca completan el grupo de rostros congelados por el pincel de la artista.



En enero pasado, Correa viajó al Hay Festival con las obras de Rushdie y Coetzee en su maletín, con la esperanza de mostrárselas a sus protagonistas. Ellos, cuando las vieron, no solo se sintieron honrados con el homenaje, sino que firmaron sus propios retratos.



Obviamente, se quedaron muchos otros autores queridos entre el tintero, con los que Correa espera seguir enriqueciendo este proyecto.



“Fue totalmente arbitrario, pues no quiere decir que esos sean los únicos escritores que me gustan, sino que fueron los que pude hacer en este lapso”, concluye la artista.

Dónde y cuándo

Hasta la otra semana en la nueva sede que está estrenando la librería Prólogo Café y Libro, en una señorial casa de Chapinero Alto (Bogotá). Calle 67 n.° 6-32. Informes en el teléfono 757-8069.



CARLOS RESTREPO

En Twitter: @restrebooks