El Iberoamericano abre la ventana a una Europa en crisis

Los problemas que aquejan a Europa no son ajenos al Festival Iberoamericano de Teatro y están reflejados en tres montajes.



Desde Eslovenia llega una pieza con una propuesta polémica: ‘Our Violence, Your Violence’, del Mladinsko Theatre, escrita por Marin Blaževic.



Inspirada en ‘La estética de la resistencia’, de Peter Weiss, la producción pone la lupa en la crisis de los refugiados que han tenido que sortear varios países europeos, pero a su vez confronta a aquellos que están dispuestos a cerrar sus fronteras recordándoles su pasado colonialista.

Blaževic y el director Oliver Frljic les plantean dos incómodas preguntas a los europeos: ¿somos conscientes de que nuestro bienestar depende de los miles de muertos de Oriente Próximo? ¿Lloramos por las víctimas de los ataques terroristas de París y de Bruselas de la misma manera que por las de Kabul y Bagdad?



Por Colombia, hay una mirada a la vida de un inmigrante en Europa a partir de la obra ‘7 años de silencio’, en la que actúan la argentina Lorena Briscoe y el colombiano Bernardo García.



Briscoe se basó en sus experiencias personales para crear la producción, con la que quería transmitir el choque emocional que tiene que experimentar una persona que vive en un país diferente al suyo.



“Después de estar casi 20 años en Europa, había una realidad que me incomodaba mucho, y cuando algo me incomoda decido investigar sobre eso en vez de quejarme. Esa realidad era el maltrato, de ambos lados, del que llega y no entiende los códigos ni nada de lo que sucede, y también del que recibe”, dijo Briscoe en el estreno de la pieza en Bogotá el año pasado.



La producción utiliza recursos vanguardistas para plasmar la angustia y las dificultades que se plantean en esa situación, como las barreras de lenguaje.

En ruinas

Y en una obra que se presentó hasta este domingo, con una mezcla de melancolía y humor, los seis protagonistas del montaje ‘Late Night’ bailaban un lento vals sobre un escenario en ruinas, que se planteaba como una metáfora de Europa.



Esos tres hombres y tres mujeres habitaban un mundo apocalíptico, que era el resultado de una guerra que desgarró al Viejo Continente.



‘Late Night’, dirigida por Angeliki Papoulia, Christos Passalis y Yorgos Valais, partió de una idea catastrófica con Grecia como escenario del fin del mundo.



Pero esa tesis es asumida por sus bailarines protagonistas con cierta nostalgia y se comportan entonces como aquellos que son los últimos en abandonar la fiesta.



“Mientras bailan recuerdan amores perdidos, una Europa en una constante guerra y los intentos fallidos de evitar el desastre y mantener el cuerpo y el alma juntos. Hay malos trucos de magia que sugieren la ilusión del capitalismo y hay una fuerte sensación de anhelo por lo que se ha perdido”, reseñó el diario británico ‘The Guardian’ sobre la producción.

Dónde y cuándo

‘Siete años de silencio’. Maartes y miércoles, 8:30 p. m., La Casa del Teatro Nacional, carrera 20 n.° 37-54. Boletas: 35.000 pesos. ‘Our Violence, Your Violence’. Del 27 al 31 de marzo, Auditorio León de Greiff, carrera 45 n.° 26-85. Desde 50.000 hasta 80.000 pesos.



