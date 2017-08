Juan Carlos Agudelo, un artesano del silencio

La Casa del Silencio, el grupo de teatro gestual que dirige el caleño Juan Carlos Agudelo, tiene la costumbre de hacer pequeños foros con los espectadores después de las funciones de sus obras.

En uno de ellos, posterior a su obra Manú o la ilusión del tiempo, Agudelo recuerda que participó una mujer cuyo esposo, un soldado estadounidense, estuvo en la guerra de Afganistán.



“Ella salió muy conmovida porque decía que en ese soldado de la obra veía a su esposo en la soledad de la guerra”, dice Agudelo.



La reacción de la espectadora surgió a partir de la historia de un soldado que se prepara para regresar a su hogar. Pero, su travesía no se cuenta a partir de palabras sino de gestos y técnicas como la manipulación de objetos.



“Es un viaje de retorno, un viaje a sus recuerdos, a sus referencias, a sus miedos, a sus sueños, a su fragilidad, a su faceta de niño...”, dice el director sobre la pieza, que se presentará en La Casa del Teatro Nacional desde el 24 de agosto.



Agudelo, quien también dirige la obra, es el encargado de darle vida a este personaje que tal vez era demasiado sensible para “soportar los desastres del combate”. En escena, lo acompañan Crystian Solórzano y Rocío Rojas, encargados de la manipulación de objetos.



Según el director, lo bello del lenguaje físico es que permite tocar temas profundamente universales y humanos. “Nosotros llegamos a este punto no por la casualidad de nuestro país y lo que se está viviendo, pero uno fácilmente diría que este es un soldado que no quiso ir, que habla de sus silencios en el monte, de sus miedos, de sus ausencias... Es otra forma poética de ver la guerra”, asegura.



Además de Manú, Agudelo también dirige Grises, que se presentará hasta el 19 de agosto también en La Casa del Teatro. La producción adapta al terreno del teatro físico la obra Actos sin palabras II, del nobel irlandés Samuel Beckett, uno de los principales representantes del género del absurdo.



El director cuenta que la idea de la adaptación nació por la fascinación que despertó el texto de Beckett en los protagonistas, Julián Santamaría y Rodrigo Hernández.



Así nació una precisa partitura de movimientos y de gestos, con la que los actores logran transmitir toda la desolación y la poética del absurdo de estos dos personajes que viven desamparados en las calles, casi como excluidos de la sociedad. “El texto si bien es corto, sugiere esa indolencia, esa fragilidad humana. Y digamos que se rinde un homenaje al absurdo y a la fragilidad del hombre gris de la calle, al bogotano que está tirado en la acera, de forma metafórica”, dice el director.



Agudelo fundó la Casa del Silencio en 1997 y diez años antes había conocido a quien fue su principal maestro, el legendario mimo francés Marcel Marceau, quien por ese entonces se estaba presentando en Cali. En 1993, el colombiano entró a la compañía de Marceau y formó parte de su montaje de El abrigo, del ruso Nikolái Gogol.

El caleño cuenta que la última vez Marceau estuvo en Colombia, en el 2005, lo invitó a un ensayo de su versión del clásico Woyzeck. “Él nos decía mucho cuando estábamos en la escuela: ‘Hagan su camino’, como que no lo imitáramos. Creo que percibió que ahí había una estética que no buscaba ser pantomima, que era teatral y que tocaba profundamente”, dice Agudelo, quien agrega que esa historia de ‘amor’ con Marceau se convirtió en el sustento tanto de La Casa del Silencio como de Le Geste, la escuela de teatro gestual que funciona en asocio con la Academia de Artes Guerrero.

