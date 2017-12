Confirman 11 obras bogotanas que estarán en el Festival Iberoamericano

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) dio a conocer los resultados de la convocatoria que seleccionó los doce grupos bogotanos que participarán en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá.

La iniciativa venía precedida de una mediática controversia, ya que cerca de 80 grupos y más de 120 actores decidieron no participar, pues exigían mejores condiciones y se oponían a varios puntos de la convocatoria.



Peso a estos señalamientos, se presentaron 60 propuestas (18 no cumplieron con los requisitos y tres se retiraron), que fueron evaluadas por un jurado compuesto por el crítico teatral de EL TIEMPO Alberto Sanabria; el director y dramaturgo José Domingo Garzón y Juan Carlos Aldana.



Esa nómina será liderada por el Teatro Libre, el mejor calificado en la convocatoria, con 91 puntos sobre 100, que presentará 'En este pueblo no hay ladrones', adaptación del cuento de Gabriel García Márquez, dirigida por Ricardo Camacho y Miguel Diago.



El Libre también será una de las sedes. En su sala de Chapinero, se presentarán las obras internacionales 'Golem' (Inglaterra) y 'Tierra del fuego' (España).



También estará la Compañía Nacional de las Artes con 'Máxima seguridad', un drama carcelario escrito por la poeta Piedad Bonnett y dirigido por Nelson Celis.



Por su parte, el grupo Santofilms fue seleccionado por su obra 'Marranos', de Santiago Merchant, que habla sobre la extravagante vida del actor Virgilio Pop. Esta fue la única ganadora en el rango de mediano a gran formato (obtendrá 20 millones de pesos), las otras once entraron en la categoría de pequeño a mediano formato y recibirán 12 millones de pesos.



Entre los ganadores también se destacan La Libélula Dorada, que presentará su más reciente obra, 'Gárgola y Quimera'; el Teatro Experimental de Fontibón, con 'Muerte, resurrección y muerte'; Hilos Mágicos, con 'Breves historias del mundo', y 'Las tres viejas', una coproducción entre el Teatro Ditirambo y el Laboratorio de la Máscara.



También estará la obra 'Candy Land, tierra de lobos', de Sofía Monsalve, actriz colombiana que se formó en el mítico grupo danés Odin Teatret, bajo las enseñanzas del maestro italiano Eugenio Barba.



La selección se complementa con el grupo Ferronegro Teatro, del 'clown' Fernando Rojas, que presentará su hilarante obra 'La balada del manikí'; '7 años de silencio', una mirada a la inmigración del colectivo Medea 73, e 'Incurias, elogio a la fatalidad', de la compañía coreográfica Objets-Fax/El Contragolpe.



El festival había anunciado que a estas doce producciones se sumarán seis montajes de otras compañías del resto del país, que se aunciarían a mediados de enero.