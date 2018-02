Los lienzos de Picasso cobran vida en La Castellana

La historia empieza con una tragedia: tras la muerte de su hermana menor, Conchita, el joven Pablo Picasso decide concentrarse en la pintura (en el altar de una iglesia había prometido que si su pequeña hermana se curaba, abandonaría su intención de ser artista).

Ese momento, en el que empieza a forjarse la leyenda de Picasso, es uno de los episodios principales de la obra teatral ¡Viva!, escrita por Víctor Quesada y Denise Hergett, que está en temporada los domingos en el Teatro Nacional La Castellana, de Bogotá.



La puesta en escena toma algunos elementos claves de la vida del artista español y también enfatiza en la importancia de sus creaciones. “Como bien dijo Dalí, Picasso acabó con el arte prudente y aburrido. Realmente abrió la puerta. Con Las señoritas de Avignon, por ejemplo, rompió todas esas líneas que había del arte tradicional, clásico”, asegura Hergett.



En la parte escenográfica se despliegan más de 40 lienzos y también hay detalles que refuerzan la idea principal del montaje: ‘Todo lo que puedas imaginar es real’. Es por eso que se puede ver un marco que simula la puerta de entrada al estudio del artista en París.



Además, hay ilustraciones que reflejan las atmósferas de otros escenarios que fueron vitales para Picasso, como Barcelona y el pequeño municipio de Gósol, que fue fundamental para la evolución de su estilo pictórico (de hecho, el principal centro cultural de Gósol es un museo dedicado al artista).



“Algo que queríamos hacer era reforzar la apuesta del viaje, entonces el escenario se va descubriendo: primero muestra cuando ellos (Picasso y su familia) vivían de pequeños y eran muy jóvenes, después aparece la escuela y luego una persiana se abre y aparece París”, cuenta Hergett sobre este montaje, en el que participan siete actores.



Para el final, se reserva una sorpresa que recuerda una de las obras maestras de Picasso, el Guernica, “ese canto hacia la no guerra”, dice Quesada.



Y aunque se muestra esa evolución vital y artística del personaje central, durante toda la obra se juega con la idea de que Picasso es un niño, que, de hecho, es interpretado por la propia Hergett. “La fuerza de Picasso no viene dada exclusivamente por su género y la idea no es hacerlo cien por ciento Picasso biográfico”, explica Quesada sobre esta elección.

Un clásico de Gabo, también a escena

Este viernes, a las 7 p. m., en el Teatro Nacional Fanny Mikey, se presenta el monólogo ‘50 de cien’, en el que el mexicano Rodrigo Murray reflexiona sobre ‘Cien años de soledad’, de Gabriel García Márquez. La pieza se estrenó el año pasado para celebrar el medio siglo de publicación del clásico literario.

Dónde y cuándo

Funciones: domingos, 11:30 a. m. Teatro Nacional La Castellana. Calle 95 n.° 47-15, Bogotá. Informes: 795-7457.



CULTURA

EL TIEMPO