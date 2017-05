‘Máxima seguridad’, en La Casa del Teatro Nacional

El 17 de mayo comienza en la sala Montefiori, de La Casa del Teatro Nacional, la temporada de Máxima seguridad, obra escrita por la poeta colombiana Piedad Bonnett.

Esta puesta en escena de la Compañía Nacional de las Artes, que se estrenó en el 2013 en el Teatro Libre del Centro, es dirigida por Nelson Celis y protagonizada por Christian Ballesteros, Nelson Camayo, César Morales y Alejandro Gómez.



Es un drama carcelario encarnado por un guardia, un paramilitar, un delincuente común y un joven de 20 años (estos tres últimos deben compartir una celda).



Además de hablar sobre la cotidianidad de su encierro y de las permanentes fricciones entre ellos, los personajes también relatan las situaciones que los llevaron a estar privados de la libertad.



La producción busca, a través de ese limitado espacio de una prisión, plantear una metáfora sobre el hacinamiento, la degradación, las luchas de poder, la corrupción y la violencia.



“La cárcel es la exacerbación del mundo de afuera, una metáfora del país. Donde la palabra es riesgosa y la gente está soñando con salir, pero también con volver a delinquir. Un mundo sin redención”, aseguró Bonnett antes del estreno de la obra.



La autora, que también ha escrito otros montajes como Algún día nos iremos y Se arrienda pieza, comentó también que para crear el texto de Máxima seguridad se inspiró en un diccionario sobre el argot carcelario que le suministró Celis.



Además de sus temporadas en Colombia, la pieza también se hizo en Nueva York, en un montaje producido por el Theater for The New City y el Id Studio Theater, dirigido por el actor manizaleño Germán Jaramillo.



Esta adaptación, en la que también actuó César Morales, fue traducida al inglés por la argentina Lucia della Paolera, asesorada por Bonnett.



La obra estará en temporada, de jueves a sábado, hasta el 10 de junio.

Funciones

Jueves a sábados, 8:30 p. m. Casa del Teatro Nacional. Carrera 20 n.° 37-54.

Bogotá. Informes: 795-7457. Boletas: 27.000 pesos.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO