‘La mujer barbuda’, en Casa E

El cantante lírico Jei Osorio es el protagonista de la obra Julia Pastrana, la verdadera historia de la mujer barbuda, que está en temporada en Casa E, en Bogotá.

La producción, dirigida por Wendy Rojas y Mario Benavides, se inspira en la vida de Pastrana, una mujer mexicana que durante la segunda mitad del siglo XIX hizo varias giras con circos por ciudades de Estados Unidos y Europa.



Pastrana, que solo vivió hasta los 26 años (murió en Moscú), era exhibida por sus diferentes mánagers, quienes basaban la novedad de su presentación en sus características físicas: no solo tenía una tupida barba sino una dentadura irregular.



Según Osorio, con esta pieza busca contar una historia que hable del significado de la belleza y la aceptación de la diferencia. Agrega que Pastrana fue víctima no solo del machismo, sino de la violencia y la humillación.



Osorio también exhibe en la producción su voz de contratenor, una particular escala vocal en los hombres que se acerca más a los tonos agudos de la tesitura de una soprano.



Esta producción del grupo Escenarium se califica como una ‘opereta tragicómica’, ya que mezcla elementos de teatro, ópera y circo.

¿Dónde y cuándo?

Funciones: Miércoles a sábado, 8 p. m. Casa E. Carrera 24 n.° 41-69, Bogotá.

Informes: 744-0422. Boletas: 35.000 pesos.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO