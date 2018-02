Marionetas holandesas llegan al Iberoamericano para ‘revivir’ a Chanel

Por el escenario empiezan a aparecer pequeños retazos de un ícono. Se escuchan frases como “La belleza comienza en el momento en que decides ser tú mismo”, suenan piezas musicales que están conectadas a su historia de vida y se recrea ese vertiginoso proceso de creación de Coco Chanel, la figura que cambió el rumbo del mundo de la moda en el siglo XX.



La compañía holandesa Ulrike Quade decidió llevar la vida de Chanel al escenario desde su lenguaje: las marionetas, en un montaje que hace parte de la programación del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá (se presentará 28 al 31 de marzo en el Teatro Libre de Chapinero).

“Coco Chanel es un ícono y construyó un mito a su alrededor, inventaba historias sobre ella misma, sobre su vida y sus circunstancias. Es muy gracioso y divertido, porque ella inventaba las mejores historias para poder volverse popular”, cuenta la holandesa Ulrike Quade, quien dirige la producción junto a Jo Stromgren.



Para construir el montaje, el equipo se embarcó en una investigación que se centró en todas las biografías y el material que se escribió sobre la diseñadora francesa, además de las propias historias que Chanel creó e incluso los relatos que no quiso que se contaran (Quade cuenta que ella claramente quería esconder un par de cosas e incluso les pagó a varias personas para que no las contaran).



“Creamos nuestra propia historia sobre las distintas verdades, eso es curioso porque por supuesto solo hay una verdad, pero en su caso es más de una. Además de eso exploramos diferentes etapas con el diseñador de vestuario de la obra, investigamos sobre diferentes maneras de poner en el escenario chaquetas, faldas, zapatos, sombreros y cómo construir marionetas con las que puedas crear la ilusión de tener a un ser humano ahí”, asegura la holandesa.



En ese proceso la directora fue descubriendo la relación que había entre el arte de las marionetas y las creaciones de Chanel, que, según Quade, fue la persona que creó el concepto de la mujer moderna y cuyas invenciones todavía se usan hoy (la francesa por ejemplo logró eliminar el concepto del corsé en el vestuario femenino).



Fue por eso que la artista holandesa decidió utilizar marionetas sin acabar, que se finalizan durante el montaje, que es protagonizado por los marionetistas Ester Natzijl, Ilija Surla y Indra Cauwels.



“Como las personas del mundo de la moda, Coco Chanel era muy rápida para diseñar, debía crear dos colecciones al año, tenía que ser muy rápida para tomar decisiones de diseño y construcción. En la obra queríamos tener esa velocidad, queríamos mostrar lo importante que era su estado mental, porque era una persona muy creativa y vivía retándose”, asegura.



Quade estuvo encargada entonces del concepto de la puesta en escena y el diseño de las marionetas, mientras que Stromgren se concentró en la partitura de movimientos. Esta dupla ya había trabajado previamente en ‘El escritor’, un montaje que se presentó hace dos años en el Iberoamericano y se concentraba en la vida del nobel de literatura escandinavo Knut Hamsun, que tuvo afiliaciones con el nazismo.



La parte musical de ‘Coco Chanel’, que también es clave para complementar la atmósfera plástica de la producción, estuvo a cargo de los compositores holandeses Strijbos y Van Rijswijk.



La partitura incluye algunas referencias al trabajo del ruso Ígor Stravinsky, de quien se rumora que tuvo una relación sentimental con Chanel. Además, se utilizan fragmentos de entrevistas que otorgó la diseñadora y también algunas frases famosas suyas que reflejan sus pensamientos internos, como: “Mi vida no me complacía así que creé mi vida”.

YHONATAN LOAIZA GRISALES

EL TIEMPO

En Twitter: @YhoLoaiza