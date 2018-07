Una consagración de la paz con El Colegio del Cuerpo

El coreógrafo Álvaro Restrepo recuerda que uno de los detonantes para crear El Colegio del Cuerpo, esa institución de danza contemporánea que les da oportunidades a jóvenes de zonas vulnerables de Cartagena, fue la novela 'La consagración de la primavera' de Alejo Carpentier.



Aquel era el relato de una legendaria bailarina rusa que había bailado en la versión original de 'La consagración de la primavera', de Ígor Stravinsky, una de las obras más revolucionarias de la música y la danza del siglo XX.



Tras superar todos los conflictos de aquel siglo, la artista se casa con un cubano y viaja a la isla y en vez de trabajar con las niñas ricas de La Habana decide hacerlo con los bailarines afrocubanos.

“Decide que estos bailarines, con estos impulsos y ese manejo rítmico, son los más indicados para bailar 'La consagración de la primavera', esa obra tan revolucionaria y extraña. Y de ahí me vino la idea de que algún día yo quería también poder hacer algo así en Cartagena, con los bailarines de allá”, recuerda Restrepo, que hace más de 20 años cumplió ese sueño de compartir con los intérpretes cartageneros y que ahora está a punto de cumplir otra meta: dirigir su propia visión del clásico de Stravinsky.



Se trata de 'SacrifiXio', una puesta en escena no solo movida por la inspiración artística, sino también por el momento histórico que vive el país, pues Restrepo quiso rendir una especie de tributo al proceso de paz colombiano.

“Yo lo llamo un ‘oratorio coreográfico’. Es como un clamor, un ritual de catarsis colectiva para pedir que no echemos por la borda lo que se ha conseguido que es tan grande, tan importante, que no podemos dejar que se muera”, dice Restrepo.



En el montaje, que se presentará el 6 y el 7 de julio en el Teatro Mayor de Bogotá, participarán 20 bailarines de la Compañía de Indias, el núcleo profesional de El Colegio del Cuerpo; 28 voces del Coro de la Ópera de Colombia; el ensamble de percusión Tambuco, de México, además de la actriz Rosario Jaramillo y la cantadora de alabaos Rosalba Martínez de García.

Estreno en el Mayor

Restrepo cuenta que la idea de este proyecto nació hace dos años, cuando Ramiro Osorio, director del Teatro Mayor, le propuso estrenar una nueva creación en ese escenario. Decidió trabajar con 'La consagración de la primavera', teniendo en cuenta la estructura de dos movimientos que creó Stravinsky: ‘La adoración de la tierra’ y ‘El sacrificio’.



“En un momento sentí que correspondían perfectamente a lo que yo quería trabajar con respecto a la realidad colombiana”, explica.



Esta pieza es una de las más montadas en la danza contemporánea y la intención de Restrepo era buscarle una vuelta de tuerca. Por eso, la decisión de hacerla con música en vivo y, además, realizar una versión para coro y percusión. Ahí entra el ensamble Tambuco a escena, que interpretará la partitura creada por el compositor mexicano Samuel Zyman.

“Es un lujo realmente poder trabajar siempre con música en vivo. Yo había quedado enamorado del Coro de la Ópera de Colombia desde que trabajamos con ellos en 'Tannhäuser' (ópera de Wagner que dirigió Gustavo Dudamel)... Lo que ha sido más gratificante de todo este trabajo es la calidad humana y la química que se ha logrado crear con todas las personas que han participado en el proceso”, explica el coreógrafo.

Arte y conflicto

El grupo, que dirigen Restrepo y la francesa Marie France Delieuvin, ya había tenido una experiencia artística de grandes dimensiones ligada al conflicto colombiano: en el 2010 estrenó 'Inxilio, El sendero de lágrimas', en la que participaron cerca de 150 personas víctimas del desplazamiento.



Por eso, los bailarines tienen una fibra especial para conectarse con este tipo de temáticas. “Tal vez ellos mismos no hubieran vivido en carne viva el conflicto, pero sí sus familias y muchos de ellos crecieron en barrios donde estaban rodeados de desplazados y personas que han sufrido en carne propia el conflicto. Entonces ellos se han compenetrado muchísimo con el trabajo”, añade Restrepo.



SacrifiXio, que se montó en coproducción con el Ministerio de Cultura, el Teatro Mayor y el Instituto Nacional de Bellas Artes, también se presentará en el Festival Cervantino de México, como parte del año dual Colombia-México.

Según su director, esa ‘X’ que se presenta casi como un accidente ortográfico en su título, tiene un valor metafórico.



“Para mí de alguna manera esa ‘X’ representa las dificultades que está teniendo todo este proceso. Nadie podía pensar que esto iba a ser fácil, pero no tan difícil. Yo me pregunto todos los días: ¿cómo es posible que este país no se haya volcado de una manera unánime y total, no a aprobar este acuerdo de paz, sino a trabajar para llegar al mejor acuerdo?”, concluye el artista.

¿Dónde y cuándo?

Funciones: 6 y 7 de julio, a las 8 p. m., en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Calle 170 n.° 67-51, Bogotá. Informes: 377-9840. Boletas desde 10.000 hasta 50.000 pesos.



YHONATAN LOAIZA GRISALES

EL TIEMPO

En Twitter: @YhoLoaiza