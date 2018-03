‘Quiero decir te amo’ es un triunfo del teatro de provincia

La historia de la obra Quiero decir te amo, del dramaturgo argentino Mariano Tenconi, destila poesía por todas partes, desde lo que significó su producción hasta las claves de su relato, que inicia con un flechazo inesperado y se transforma en una conmovedora historia de amor.

La pieza comienza con una joven que se enamora de un hombre que ve por pura casualidad durante un accidente. Ella convierte en cartas todos los sentimientos que le despierta aquel desconocido. Finalmente, se atreve a enviárselas, pero la sorpresa es que será la esposa de aquel hombre quien le conteste.



“Lo que me gusta de la obra de Mariano es que no se cuenta desde un lugar nostálgico ni costumbrista, sino que tiene una mirada contemporánea, es ese universo de las cartas y de los diarios íntimos pero con la mirada del hoy. En ese sentido, la materia prima es el pasado, pero en realidad no importa en qué año”, relata Juan Parodi, el director de Quiero decir te amo, del grupo Humo Negro, que se está presentando en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá.



La obra nació en la pequeña población de San Martín de Los Andes, en la Patagonia argentina. Hasta allí llegó Parodi, quien vive en Buenos Aires, para montar la pieza con las actrices Jorgelina Balsa y Clara Miglioli.



El texto de Tenconi planteaba varios retos, empezando por ese olvidado y sutil formato del diálogo epistolar. “Es inevitable para uno que dirige ir leyendo el material e ir pensando qué traslado va a tener eso a la escena. A priori, cuando uno lee el texto de Mariano, que es de una gran belleza y de una construcción del lenguaje muy especial, me parecía que era muy complejo de trasladarlo a la escena”, cuenta Parodi.

La estrategia del director para encontrarle la teatralidad a ese texto fue un trabajo de ensayo y error con las actrices. Parodi cuenta que, para él, el pilar del teatro siempre es el actor, por eso nunca llega a montar con una idea prefijada en la cabeza.



“Cada ensayo era un abismo muy grande de incertidumbre, de inquietudes, de interrogantes, también de búsquedas y de encuentros porque en algún momento uno tiene que empezar a cerrar y a definir ese trabajo, pero te diría que fue uno de los mejores encuentros artísticos de toda mi carrera”, añade.



Balsa y Miglioli, que fueron quienes convocaron a Parodi para dirigir el texto, se concentraron entonces en darle cuerpo a la riqueza con la que Tenconi maneja el lenguaje, con la que logra evocar una diversidad de emociones. “Creo que la escritura de Mariano es una pieza literaria en sí”, complementa Parodi.



Luego de ese proceso, la producción se estrenó en un pequeño escenario de San Martín de Los Andes, que era un espacio teatral no convencional y en el que solo podían entrar 20 espectadores. El aura de la obra fue expandiéndose en Argentina, luego de ganar la Fiesta Provincial de Teatro de Neuquén y participar en la Fiesta Nacional de Teatro de Mendoza y en el Fiba (Festival Internacional de Buenos Aires). Así fue como Quiero decir te amo se convirtió en uno de los sucesos más resonantes del teatro de provincia de ese país en los últimos años.



Para Tenconi, todo este recorrido no deja de ser inusual, pues la actividad teatral de su país usualmente está concentrada en Buenos Aires. “A partir de haber participado en la Fiesta Nacional, la obra empezó a tener una repercusión que te diría que para una producción de una ciudad del sur nuestro es bastante curioso que ocurra... Así que también excede mucho lo teatral, lo artístico, es algo social, político, cultural...”, finaliza el director.

Dónde y cuándo

Este sábado, 8:30 p. m. Domingo, 6:30 p. m. en la Casa del Teatro Nacional. Carrera 20 n.° 37-54. Boletas: 80.000 pesos. Informes en Tuboleta.com y en la página festivaldeteatro.com.co.



YHONATAN LOAIZA GRISALES

EL TIEMPO​@YhoLoaiza