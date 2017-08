‘Hedda Gabler’, una parábola de la desolación

Ese apartamento casi desnudo, con las paredes vacías y una luz incómoda que entra por su flanco izquierdo, parece ser una proyección de la compleja mente de Hedda Gabler.

Esta mujer que parece detestar todas las reglas de la aristocracia que la rodea, que no soporta estar al lado de su nuevo esposo, pero no se atreve abandonarlo, que se emociona coqueteando con el peligro, es la protagonista de la obra homónima de Henrik Ibsen, que el National Theatre de Londres emitirá el 31 de agosto y el primero de septiembre en salas de Cine Colombia de ocho ciudades.



La puesta en escena retoma la historia de ese ser enigmático que planteaba una revolucionaria visión para los personajes femeninos de la época de su estreno (1891), ya que era una mujer que no lograba conectarse con ese mundo en el que reinaban los egos de los hombres.



Esta versión es dirigida por el belga Ivo van Hove, uno de los directores más cotizados de la escena contemporánea, y protagonizada por la actriz británica Ruth Wilson, reconocida por series de televisión como The Affair y Luther.



Wilson logra transmitir toda la desolación de Hedda Gabler a través de una actuación contenida, una mirada vacía y esa sensación de tedio que le generan casi todas las personas que la rodean. Es una mujer frustrada por las expectativas en las que construyó su vida y por su dificultad de sostener relaciones personales.



“Por extraño que parezca, todavía es más raro hallar personajes femeninos antipáticos, peligrosos, aterradores, pero que arrojan luz sobre las cualidades y las verdades humanas”, aseguró Wilson en una entrevista que se puede ver en la transmisión de la obra.



Para Van Hove, quien viene antecedido de su aclamada adaptación de Panorama desde el puente, del dramaturgo neoyorquino Arthur Miller, esta es la obra maestra de Ibsen, el dramaturgo noruego de finales de siglo XIX que creó otros clásicos como Casa de muñecas, Peer Gynt y El enemigo del pueblo.



“Es como un autorretrato –asegura el director en la entrevista de la transmisión–... Existe la necesidad de contar algo sobre alguien que se siente totalmente recluido de sus relaciones y del mundo”.



Hay ciertos puntos comunes entre esta Hedda Gabler y la versión de Panorama desde el puente que el año pasado ganó los premios Tony a mejor director y a mejor reestreno. Van Hove, por ejemplo, conserva la escenografía despejada, que les da total libertad a sus actoress, y otros detalles más sutiles, como que los protagonistas actúan descalzos.



Pero lo más importante es la potencia actoral, ya que la pieza se convierte en una suerte de duelo dialéctico entre cada personaje que entra a escena.



El director aseguró que no tenía mucho sentido hacer una “pieza museo” respetando toda la estética de la época en que fue creada la obra. Es por eso que decidió usar vestuarios y decorados contemporáneos, pero conservando casi íntegramente el texto original de Ibsen.



“Como director de teatro,siento que tengo la obligación de hablar sobre personas y temas que son relevantes ahora”, añadió el belga.



A la tensa relación entre Gabler y su esposo Tesman (encarnado por Kyle Soller) se suma la aparición de otros personajes, como Brack (interpretado por Rafe Spall, de la serie Black Mirror), quien parece ser la clave del bienestar económico de la pareja, y Lovborg, un enemigo literario de Tesman que, además, tuvo una extraña relación con Hedda.



Van Hove “ha logrado reflejar que no se trata solo de una mujer atrapada en un mundo de hombres, sino de personas atrapadas en sí mismas, y que se autodestruyen”, añadió Wilson.

Más obras británicas

Luego de ‘Hedda Gabler’, el National Theatre transmitirá ‘Amadeus’, de Peter Schaffer, inspirada en la película que planteaba una ficcional lucha entre Mozart y Salieri (21 y 24 de septiembre); ‘Peter Pan’, adaptación de la popular historia de J. M. Barrie (19 y 22 de octubre), y ‘Rosencrantz y Guildenstern han muerto’ (9 y 12 de noviembre).

Funciones

31 de agosto, 8 p. m. 3 de septiembre, 11 a. m. Salas de Cine Colombia de Cali, Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Ibagué y Manizales. Informes: cinecolombia.com.



