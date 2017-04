Llega una comedia negra sobre las violencias cotidianas

Una manada de personajes antropomorfos, con máscaras de gallina, empieza a cacarear por todo el escenario. Esa desigual sinfonía de alaridos es el preludio de la aparición de un curioso adoctrinador con nariz de animal, de carriel al hombro, elegante chaqueta blanca y estridente ropa interior rosada.



Interpretado por el actor y director Jorge Mario Escobar, este extravagante personaje le empieza a contar al público una serie de técnicas para asesinar una gallina.

Él es quien dirige el recorrido de los espectadores por Docto animal, la nueva obra de la Compañía Rueda Roja, escrita y dirigida por Carolina Mejía y que está en temporada de estreno en Casa E, en Bogotá.



Según Mejía, la pieza busca poner en escena esos pequeños actos de violencia que se han vuelto cotidianos en Colombia.



“Lo que justamente estábamos buscando en el montaje era cómo hacer ver violentas esas cosas que nos parecen tan normales”, asegura la directora.



La puesta en escena se divide en cinco cuadros, algunos inspirados en anécdotas familiares de su propia autora.



La agrupación, fundada por Mejía y Escobar, se ha especializado en el género del clown con producciones como No te escupo la cara porque la vida lo hará mejor que yo. En esta ocasión, el lenguaje del grupo apunta más a la farsa y a la comedia negra.



“La sensación que queremos buscar en el público es que haya una risa incómoda; si te ríes, es a pesar de que lo que estás viendo es muy agresivo”, argumenta.



Eso se siente, por ejemplo, en el segundo cuadro, que primero nació como una pieza de microteatro (Cómo matar a una codorniz), que se presentó en el Festival Ni con el Pétalo de una Rosa.



Docto animal se centra en una pareja de casados (Freddy Torres y Luisa Acuña) que está atendiendo a un invitado especial. Allí se retrata el machismo del esposo, que trata a su pareja con una actitud déspota, con gestos pasivo-agresivos, todo con la excusa de hacer sentir bien a su invitado.



“Está dibujado dentro de este entorno muy estrato 6, muy de gente de bien, pero donde se cometen unas violencias brutales contra las mujeres. Esta imagen del macho que tiene que mostrar su poderío era algo que me cautivaba un montón”, afirma la directora.



Otra de las historias, cuenta la dramaturga, nació de su indagación sobre la física cuántica y sobre cómo esos discursos científicos se empiezan a utilizar como estrategias comerciales.



Así se creó el cuadro en el que un hombre aparentemente inseguro (Javier Riveros) se gana una entrada a un sospechoso programa especial. Allí, una sensual mujer (Jenny Lara) le hace creer que es un elegido por el universo, pero para poder avanzar prácticamente tiene que empeñar su alma.



Entre historia e historia va apareciendo ese grotesco domador encarnado por Escobar. El objetivo del personaje, cuenta la directora, es lograr que la gente pierda los escrúpulos para violentar al animal.



“Estamos haciendo un paralelo de cómo matar una gallina puede ser menos violento, incluso, que lo que hacemos cotidianamente”, argumenta Mejía.



Los protagonistas de Docto animal ya han actuado en varias piezas del grupo, y para Mejía era importante trabajar con estos actores, que ya hablan un lenguaje particular a partir del clown.



“El texto es un poco complejo, entonces necesitaba este tipo de jugadores que puedan ensalzar y exacerbar el humor, que está un poquito oculto”, finaliza Mejía.



YHONATAN LOAIZA

En Twitter: @YhoLoaiza