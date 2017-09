‘Aurora’, una farsa sobre la violencia contra la mujer

Aurora está cansada. No solo de su vida monótona sino también de la forma como la trata su esposo, Juan Luis, o su ‘maridito’, como le dice con cierto rencor.

Su historia se cuenta en el unipersonal homónimo escrito y dirigido por el español Carlos García Ruiz, que estará en temporada hasta el 16 de septiembre en La Sala, un nuevo espacio en el sector del Park Way de Bogotá.



Aunque esta pieza de la compañía Teatro Cítrico se había estrenado en el 2009, con la actuación de Noelle Schonwald, García ahora la volvió a montar con la actriz Luisa Fernanda Acuña (No te escupo la cara porque la vida lo hará mejor que yo y Docto animal) como protagonista.



A ella se suma el trabajo en vivo del guitarrista Germán Molano, quien, según la presentación de la producción, “crea unos ambientes divertidos a ratos y otros más sombríos, dando a la escena un color especial”.



El dramaturgo español asegura que la actitud de Aurora se refleja en esta frase de la sarcástica escritora estadounidense Dorothy Parker: “Ahora que sé lo que sé y hago lo que hago, si no te gusta cómo soy… al infierno contigo, mi amor”.



Acuña interpreta entonces un texto lleno de claves de comedia negra que incluso se acerca a los terrenos del absurdo, en el cual se retrata esa realidad insostenible en la que está atrapada Aurora.



Es una mujer que se presenta con un pulcro vestuario rosado, pero detrás de esa apariencia y de detalles como su colección de muñecos esconde complejos dramas que la llevan a buscar justicia por sus propias manos.La idea de García es acercarse a ese delicado tópico del maltrato contra la mujer desde una óptica sarcástica, a veces desenfrenada.

Funciones

Viernes y sábado, 7:30 p. m. La Sala. Carrera 22 n.° 41-28, Bogotá. Informes: 316 4730842. Boletas: 25.000 pesos.



