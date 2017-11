‘El grito’, una descarga de teatro experimental

Desde los textos de las plumas más jóvenes hasta las puestas en escena más osadas, como la versión de ‘La noche árabe’ de Ronald Schimmelfennig que acaba de montar Víctor Quesada, han encontrado un lugar en La Casa del Teatro, la sala del Teatro Nacional que les abre las puertas a las propuestas más arriesgadas.



La cabeza artística del Teatro, Nicolás Montero, y el director Jimmy Rangel quisieron continuar esa apuesta con la obra ‘El grito’, que se estrenó recientemente.

“Lo que quería Fanny (Mikey, fundadora del teatro) era que la Casa se transformara y que el teatro experimental se creara en ese espacio. Entonces yo le decía a Nicolás que quería trabajar en un circo, que es de donde yo vengo, y ahí nació la idea”, cuenta Rangel.



El director había montado previamente en ese espacio ‘Histeria’, una obra que se desarrollaba en la oscuridad.



En el caso de ‘El grito’, el artista plantea un viaje inmersivo en el que busca generar un espacio de libertad y de fiesta entre los 300 espectadores que pueden asistir por función. La producción utiliza entonces recursos del circo contemporáneo y una serie de mecanismos que generan imágenes visuales de alto impacto.



“Si uno ve espectáculos del Cirque du Soleil o Fuerza Bruta, ellos tienen todos los recursos técnicos para generar sensaciones apoteósicos, pero cuando uno viene a un circo en un teatro tiene que jugar con todos los recursos artesanales”, asegura Rangel.



Además de los cinco intérpretes de circo, que ejecutan actos como el trapecio, la lira, la cuerda indiana y la suspensión, también participan la chilena Javiera Valenzuela y Juan Carlos Gallego, dos actores que han profundizado en su trabajo corporal.



“Yo tenía la limitante de que podía utilizar un grupo muy pequeño; si me iba solo a artistas de circo, ellos no alcanzaban sostener dramáticamente el espectáculo. Entonces, la estrategia fue utilizar dos actores que tuvieran entrenamiento físico y que, además, les interesara el circo, porque llamamos y pensamos en otros actores que decían: ‘yo no me montó en un arnés ni de chiste’”, añade Rangel.

Dónde y cuándo

Jueves a sábados, 8:30 p. m. Domingos, 5 p. m. Casa del Teatro Nacional. Carrera 20 n.° 37-54, Bogotá. Informes: 795-7457. 46.550 pesos.



