Gemidos subidos de tono en una comedia teatral

06 de mayo 2018 , 12:35 a.m.

El cineasta español Cesc Gay tuvo una vecina demasiado efusiva. El director de la película 'Truman', que arrasó en los Premios Goya del 2016, recuerda que aquella mujer era un poco exagerada con sus amores y esas celebraciones escandalosas lo llevaron a tener una particular discusión con su esposa.

“Empezamos a hablar en casa si le decíamos algo o si no, si a nuestros hijos les afectaba oír a la vecina gimiendo así en algunos momentos de la noche. Fue todo un debate interesante”, le dice Gay a EL TIEMPO desde España.



Esa curiosa anécdota fue el detonante para que el cineasta debutara en la dramaturgia y escribiera 'Los vecinos de arriba', una comedia teatral que después de haberse presentado con éxito de taquilla en Madrid, Barcelona y Buenos Aires llegó a Colombia en una versión dirigida por Pedro Salazar, que se presenta en el Teatro Nacional La Castellana.



Protagonizada por Paula Estrada, Marcela Carvajal, Carolina Cuervo, Ramiro Meneses y Antonio Jiménez, la pieza toma ese punto de partida para mostrar un paralelo entre dos tipos de pareja.

Los vecinos de abajo, Ana y Julio, están pasando por un difícil momento de su relación, mientras que los vecinos de arriba, Laura y Salva, tienen otra visión de la vida en pareja, confiesan que están acostumbrados a experiencias como las orgías y además les proponen a Ana y a Julio un intercambio de parejas.



“Nunca bajaron mis vecinos ni nos llegaron a hacer esas proposiciones –interviene Gay–, eso forma parte de la escritura”.



Además del carrusel de risas y de la interpretación de los actores, desde el desparpajo de Jiménez a la acidez de Meneses, la producción también reflexiona sobre la vida en pareja en la sociedad contemporánea.

“Mi idea, como siempre que escribo algo, es intentar hablar sobre las cosas que nos pasan o sentimos, y obviamente la vida de pareja y el matrimonio son muy complejas, y muy costosas en todo sentido, por eso también hay tanto divorcio”, dice.



El público puede llegar a verse reflejado en la actitud de algunos de los integrantes de ese rombo de personalidades, y aunque para Gay es improbable predecir si una película o una obra de teatro puede generar ese grado de identificación, esta pieza parte del terreno de tener personajes muy cercanos.



“Al final es verdad que suelo escribir sobre hombres corrientes, por así decirlo, sobre personas normales a las que les pasa un poco lo que nos pasa a todos. En ese sentido igual se establece una mayor empatía entre el espectador y este tipo de personajes, más que si se hablara de un rey, de Ricardo III o de Hamlet”, añade.

Aunque esta es su primera experiencia como dramaturgo, Gay ha consolidado un estilo cinematográfico que se empareja un poco con la escena, por su énfasis en la construcción de personajes y de establecer su núcleo en los textos.



“Más de una vez me había interesado hacer teatro, lo que pasa es que no me animaba, la verdad es que lo miraba con mucho respeto... Y es un proceso de trabajo muy distinto que dirigir cine, finalmente tu entregas tu texto y tu trabajo como director al actor, creo que el teatro es un arte mucho más del actor, en que es más protagonista que en una película”, explica.

Dónde y cuándo

Jueves y viernes, 8:30 p. m. Sábados, 6 y 8:30 p. m. Domingos, 6 p. m. Teatro Nacional La Castellana. Calle 95 n.° 47-15, Bogotá. Desde 38.600 hasta 58.600 pesos.



