El Teatro Colón lanza su nueva producción, 'Shakespeare enamorado'

11 de mayo 2017 , 09:36 a.m.

Inspirada en el filme 'Shakespeare enamorado', que en 1999 ganó el premio Óscar a mejor, en el 2014 se estrenó en Londres un montaje teatral producido por las compañías Disney Theatrical Productions y Sonia Friedman Production.



Este jueves, el Teatro Colón de Bogotá anunció el lanzamiento de una adaptación de 'Shakespeare enamorado', bajo la dirección de Diego León Hoyos, que se estrenará el 21 de julio.

El dramaturgo inglés Lee Hall fue el encargado de adaptar al teatro el guion cinematográfico de Marc Norman y Tom Stoppard, quienes crearon una historia ficticia en la que el bardo inglés, quien está sufriendo una crisis creativa, se enamora de Viola de Lesseps y logra así continuar con la escritura de su nueva obra: 'Romeo y Julieta'.



Stoppard de hecho ya se había aventurado otro juego narrativo sobre el mundo shakesperiano con la película 'Rosencrantz and Guildenstern Are Dead', en la que se centra en estos dos personajes menores de la gran tragedia de Shakespeare: 'Hamlet'.



En la versión colombiana, que fue traducida por el escritor Juan Gabriel Vásquez, los personajes de Shakespeare y Viola de Lesseps serán encarnados por Nicolás Montero y Carolina Ramírez, respectivamente.



"Los obstáculos que separan a Shakespeare de su amada, coincidencia o no, son casi tan fuertes como los que vive la pareja de su obra literaria. Un amor imposible desde cualquier punto de vista", dijo Hoyos en un comunicado publicado por el Colón.



El elenco se complementa con actores de destacada trayectoria teatral, como Kepa Amuchástegui, Carmenza Gómez, Jairo Camargo, Gloria Gómez, Álvaro Bayona, Mario Duarte y Carlos Gutiérrez, entre otros.



La escenografía estará a cargo de Laura Villegas, quien ya ha trabajado en otros montajes del Colón como la opereta 'Black, el payaso', 'Labio de liebre', coproducción con Teatro Petra, y 'Macbeth', coproducción con la Compañía Estable.



"...Contamos con un completo equipo de trabajo en el que reposa la particularidad de este montaje, en donde el espectador encontrará innovaciones visuales y teatrales acordes con la sensibilidad contemporánea, sin perder de vista la época y el momento cultural a los que se refiere el texto de Stoppard y Norman", aseguró Manuel José Álvarez, director del Colón, en el mismo comunicado.