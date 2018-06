Palco, una estrategia para exportar el teatro colombiano

Programadores de México, Estados Unidos, Corea del Sur, Alemania, Portugal, Brasil, Argentina y Chile Perú están desde este martes en Bogotá para participar en la plataforma Palco, que busca potenciar la circulación e internacionalización de las artes escénicas de Colombia.



Según Adriana González Hassig, una de las voceras del evento, para este año se hizo una especie de micro festival, para el que se reunieron 16 agrupaciones colombianas de Cartagena, Bogotá, Medellín y Quibdó.

Los programadores representan eventos y escenarios como el Sesc de San Pablo, un importante centro cultural que según González tiene la capacidad de programar en todo Brasil; el Centro de Arte de Performance de UCLA en California (Estados Unidos), y el Festival Sidance de Seúl (Corea), especializado en danza.



“Lo que nuestro comité curador hace es, con base en los invitados que tenemos, buscar dentro de la oferta nacional qué se puede ajustar a lo que ellos buscan y así garantizar que se familiaricen con aquello que seguramente va a detonar un negocio” añade.



La programación, que se realizará en nueve escenarios de la ciudad, contará con obras como 'Souvenir asiático', una exploración de la inmigración a partir del lenguaje de marionetas de gran tamaño; 'Cázame', el nuevo montaje de teatro de inmersión de Casa E; 'Cuando estallan las paredes', reciente estreno de Teatro Petra; 'Yo he querido gritar', la nueva obra de La Maldita Vanidad, el solo de danza 'Tiresias o la razón de hacer', de L’Explose, y el drama 'Camargo', de Johan Velandia, entre otras.



Palco nació en el 2016 y el año pasado su estrategia fue hacer una especie de viaje de familiarización de las propuestas de danza y teatro en varias ciudades.



Según González, los resultados de esa experiencia se conocerán el próximo año, pues la lógica de los negocios en esta industria cultural de las artes escénicas tienen unas “cadencias más largas”.



“Ya estamos teniendo noticias de que se empiezan a fraguar los negocios y las programaciones, pero todavía no tenemos un consolidado porque muchas veces los programadores tienen uno o dos años de compromiso por delante”, añade.



La funcionaria agregó que el objetivo es que Palco logre sostenerse en el tiempo. “No estamos haciendo una inversión gigantesca, porque en este momento no sería muy estratégico, sino que es muy específica, puntual y eficaz”, finaliza.

Dónde y cuándo

Palco se inaugura este martes, en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, de Bogotá. Tendrá programación hasta el viernes.



