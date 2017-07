La Bienal de São Paulo llega al Museo de Arte Moderno de Bogotá

Hace seis años, la Bienal de São Paulo, la segunda más antigua del mundo después de la de Venecia, decidió que era momento de hacer sus maletas para llevar la promoción del arte contemporáneo más allá de la ciudad que la acoge. Y lo hizo pensando tanto en el mismo Brasil como en otros países.



“Hoy, el rol de la bienal es ser una plataforma que promueva activamente la diversidad, la libertad y la experimentación, al mismo tiempo que ejercita el pensamiento crítico y propone otras posibles realidades”, explica Jochen Volz, curador de la edición número 32 de la Bienal de São Paulo, que recibió más de 900.000 visitantes.

En esta ocasión, Bogotá fue escogida para recibir la muestra itinerante de la bienal, que tiene como fin mostrar las diferencias y similitudes con São Paulo y la cultura brasileña, y explorar puntos de encuentro y portes desde diferentes perspectivas.



De los 80 artistas y colectivos que exhibieron en la última bienal, realizada en 2016, 16 fueron seleccionados para mostrar su trabajo en el Museo de Arte Moderno de Bogotá y que se podrán ver hasta el primero de octubre.



“Encontraron en el MamBo una institución idónea para la muestra, por su espacio y su interés en mostrar y generar diálogos sobre el arte moderno y contemporáneo”, explica Laura Aparicio, museógrafa del MamBo.



La exposición, titulada ‘Incerteza viva’, propone una revisión de lo incierto y de las estrategias ofrecidas por el arte contemporáneo para enfrentarlo o habitarlo.



“Las piezas juegan con lo desconocido, la ficción y la especulación. En unos casos activan la imaginación, exploran la naturaleza y los procesos biológicos, en otros examinan de manera crítica las estructuras de poder y representación política”, cuenta Aparicio.



El público puede encontrar aproximaciones a esta temática por medio de una diversidad de técnicas: instalación, video, pintura, escultura y dibujo de artistas de Colombia, Brasil, Suecia, Jamaica, Chile, Bélgica, Turquía, Suráfrica y Francia.



El artista colombiano Carlos Motta exhibe la instalación ‘Hacia una historiografía homoerótica’, con veinte réplicas en miniatura de esculturas homoeróticas de diferentes culturas prehispánicas.



“Las piezas originales no han sido frecuentemente exhibidas ni se ha escrito mucho sobre ellas. Intuyo que su exclusión de la historia tiene que ver con procesos de homofobia”, explica Motta.



Su obra se trata de una amplia selección de estos objetos juntos, subrayando, no escondiendo, su carácter homoerótico. Además, sugiere la importancia y necesidad de hacer de la escritura de la historia algo más plural y complejo.



La selección de trabajos incorpora y examina una multitud de narrativas y formas de conocimiento. Algunos examinan las estructuras políticas y económicas del poder.



Volz pone como ejemplo el trabajo de artistas como la colombiana Carolina Caycedo y el brasileño Dalton Paula y Video nas Aldeias, un proyecto artístico del vecino país. En el caso de Caycedo, su proyecto A Gente Rio–Be Dammed [The People River–Be Dammed] consiste en la búsqueda en archivos, trabajo de campo y actividades con las comunidades costeras, afectadas por la privatización del agua en Brasil y Colombia.



‘Rota do Tabaco’, de Dalton Paula, es el resultado de su viaje a tres ciudades que han estado produciendo tabaco desde tiempos coloniales: Piracanjuba y Cachoeira, en Brasil, y La Habana (Cuba).



“Se encontró con condiciones precarias de trabajo en las fábricas de cigarrillos y también, cómo estos han sido usados como símbolo de la revolución comunista”, al menos en Cuba, dice Volz.



Durante este año, ‘Incerteza viva’ estuvo en 14 ciudades de Brasil y en Oporto, Portugal.

Estos son los 16 artistas

Ana Mazzei, Bárbara Wagner, Carlos Motta, Carolina Caycedo, Charlotte Johannesson, Dalton Paula, Ebony Patterson, Felipe Mujica, Francis Alÿs, Gilvan Samico, Günes Terkol, Jonathas de Andrade, Helen Sebidi, Pierre Huyghe, Video nas Aldeias y Wilma Martins.

¿Dónde y cuándo?

Hasta el primero de octubre. Museo de Arte Moderno de Bogotá. Calle 24 n.° 6-00. Informes: 286-0466. Entrada: 7.000 y 10.000 pesos.



LAURA GUZMÁN DÍAZ

Cultura y Entretenimiento