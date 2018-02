El MamBo no estaba en arriendo: fue un ejercicio para crear conciencia

En una rueda de prensa que se realizó esta tarde en las instalaciones del Museo de Arte Moderno de Bogotá, Claudia Hakim, su directora, manifestó que el ejercicio que simulaba el arriendo del museo que este año cumple 55 años de existencia, buscaba "atraer a los que no se han interesado" por él.

"Hagamos un pacto colectivo y empecemos hoy con un MamBo para todos, porque yo tengo el MamBo", dijo.



Hakim, ante la duda de los medios, dijo que "lo último que se piensa es el arriendo del espacio a alguna empresa que haga un evento. El arriendo se hace porque cualquier persona puede arrendarlo. Tenemos el programa de Red de Amigos del MamBo que en este momento se llama 'Yo tengo el MamBo', que les permite tener beneficios como la entrada gratuita".



Ante los rumores y expectativa manifestada este lunes en redes sociales, Hakim dijo que lograron que la gente hablara y se preocupara por el futuro de el Museo de Arte Moderno de Bogotá. "En las redes sentimos que no querían que el museo se acabara. Sentimos el apoyo de la gente para que siga abierto".



"No es algo que se haya tomado a la ligera, lo hemos pensado y mucho, lo hacemos para mover el alma y el sentir de los bogotanos y colombianos, en respuesta a la difícil situación que se ha vivido".



Ante esto último, Hakim contó que en este momento, el museo no cuenta con los recursos necesarios para el diario vivir y para arreglar la institución, que es privada sin ánimo de lucro, y algunos problemas como la humedad, entre otros.



Hakim recordó que este año se realizará la celebración de los 55 años del museo, y que además, el MamBo se quedará en casa, pues contarán con la participación de solo artistas colombianos.

'La toma del MamBo'

Ante el supuesto arriendo del museo, en redes sociales se dijo que podría tratarse de la obra de un artista, de algún 'performance' o de una instalación. Incluso, corrió el rumor de que podría ser una especie de campaña para promover la siguiente exposición que presentarán, titulada 'La toma del MamBo', que se realizará entre el 9 y 11 de febrero. Tanto voceros del museo como su directora aclararon que no tienen relación alguna y que el comunicado difundido por Idartes, en el que confirma esta información, es erróneo.



