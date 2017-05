Cuando se añora una casa ajena

“Me fui por la violencia en Colombia y me tocó una pestaña de esa violencia, pero no me quiero comparar con una víctima”, reflexiona la artista colombiana Ángela Pulido, quien presenta su exposición ‘Testimonios espaciales’ en la Galería Cafam de Bellas Artes en Bogotá, hasta el próximo 27 de mayo.

Pulido partió de su experiencia personal para crear esta exposición, que se centra en mostrar cómo aquellos que han sido desplazados por la violencia y vuelven después de un tiempo a su hogar tratan de hacer una reconstrucción a través de sus recuerdos.



“En 2007 viví en el Chocó y acompañé a unas comunidades que estaban regresando a sus tierras, pero ya no recordaban cómo eran ni cómo usarlas. En este regreso se sintieron más ajenos que incluso cuando estaban en el lugar al que habían llegado como desplazados”, dice Pulido, quien estudió artes plásticas en la Universidad de Columbia College de Chicago.



Para sus obras, la artista usó materiales de construcción –cemento, drywall y madera–. Lo hizo como una metáfora, pues afirma que le “hice eco a la imposibilidad de construir”.



Por ejemplo, los asistentes a la muestra podrán encontrar una serie de cuatro paisajes hechos en hilos de colores, que representan la desorientación a la que se enfrenta una persona que ha pasado por algún proceso de exilio.



“Más allá de hablar sobre la guerra, se trata de pensar en cómo son esos paisajes y cómo van a ser esos sentimientos; es hablar desde un tercer espacio”, dice la artista.

En su obra, Pulido habla de tres espacios: el primero, el lugar donde creció; el segundo, ese al que tuvo que partir en los años 90 –en su caso, su hogar en Estados Unidos–, y el tercero, se refiere a un espacio que se crea en la mente al regresar.



Esto también se ve a través de otras obras, como las figuras de madera, que se asemejan a las de un ‘tangram’, y que representan diferentes espacios de casas en las que la artista ha habitado.



“Es una forma de ver cómo serían estos espacios que no son ni de aquí ni de allá. Visualmente se puedan poner juntos, pero arquitectónicamente nunca se podrían construir juntos. Están en la mente, pero no los puedes encontrar en un mapa”, concluye Pulido.

¿Dónde y cuándo?

Hasta el 27 de mayo. De lunes a sábado, de 9 a. m. a 6 p. m. Galería Cafam de Bellas Artes. Carrera 68 n.° 90-88, Bogotá. Informes: 644-4900. Entrada libre.



LAURA GUZMÁN DÍAZ

