Don Nadie critica los símbolos populares

En el 2009, de la mano del New Museum of Contemporary Art, en Nueva York, se publicó el libro Younger Than Jesus, que acogía a, más o menos, 500 artistas menores de 33 años –la edad de Jesús al morir– considerados los mejores en todo el mundo a partir de una investigación con más de 150 curadores, críticos y artistas.

Unos tres años antes de esa fecha surgió Don Nadie, personaje de 34 años, mezcla de la personalidad entre dos amigos (Juan Bocanegra y Jorge Sarmiento), muy diferentes y que surgieron en contextos socioculturales distintos.

Si se pensara esa publicación en la actualidad, por motivos evidentes, Don Nadie no podría formar parte de la selección de los mejores artistas por su edad. Si no fuera por eso, ¿lo habría logrado gracias a su arte? ¡Quién sabe!



Por esto, Don Nadie no se quedó atrás y creó su propia versión, la muestra ‘Once... Older than Jesus’.



“Es una analogía que tiene que ver con el éxito y el fracaso, con estar viejos o no estar tan jóvenes y con la adultez”, sostiene Sarmiento.



Todas las obras, que se alojan hasta el 10 de febrero en la galería Valenzuela Klenner, tienen que ver “con la idea del dos, del uno y de la relación de tres” de Don Nadie y de las situaciones que han vivido este par de amigos en sus vidas.



Se ve un proceso artístico que comenzó cuando llevaron a la Bienal de Venecia (la de Bogotá) unas bolsas de mercado con el logo antiguo de los almacenes Éxito –pero con la palabra ‘Existo’– que entregaron a distintas tiendas del barrio como una forma de reaccionar a la eventual desaparición de estos locales por la construcción de un Éxito en el sector.



La muestra está llena de anécdotas e intervenciones relacionadas con el lenguaje popular colombiano, que se refleja en obras como Delito ornamental: un árbol hecho con billetes de la época en la que floreció el narcotráfico, o una camiseta de la Selección que dice ‘Escobar’, como referencia a las muertes de Andrés Escobar y de Pablo Escobar.



Una obra en particular resulta inquietante, tanto para creyentes como no creyentes: La genealogía de la moral sitúa la figura de un Cristo roto sobre una esvástica.

“Es el típico crucifico que tienen las casas. Lo que hicimos fue proyectar nuestro punto de vista sobre ese objeto cotidiano, cómo nosotros lo vemos roto y objetualizado para ciertos fines fascistas, lo que se entiende de muchas formas, como el monoteísmo”, dice Bocanegra. La obra se refiere al texto de Nietzsche que “habla del origen de las palabras ‘bien’ y ‘mal’. La palabra ‘bien’ está vinculada al hombre blanco y bueno que coloniza al otro, que es el pagano, el negro y el asqueroso. Y en este caso, el cristo es uno italianizado en términos estilísticos del Renacimiento: rubio y árido, que pudimos identificar en varias iglesias”, agrega el artista.Este Cristo peculiar no se quedó sin la bendición del papa Francisco, cuando él vino a Bogotá: lo llevaron al recorrido del pontífice y lo alzaron en el aire con el fin de que él lo viera, “como una forma de que santificara esta idea bizarra de intervenir el aquí y el ahora”, cuenta Bocanegra.

Dónde y cuándo

Hasta el 10 de febrero. Galería Valenzuela Klenner. Cra. 5.ª n.° 26 B-26, Bogotá. Informes: 661-1961.



LAURA GUZMÁN DÍAZ

EL TIEMPO @The_uptowngirl