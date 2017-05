El Teatro Petra revisa la locura

Así parezca que se lo repiten casi en coro en cada esquina, ella no está loca. Tiene un perro que se llama Vaca, le prometió a su pareja que si le es infiel reaccionará preparando una cena para tres y empezó su vida sexual con un narcoléptico (persona con acceso irresistible de sueño profundo). Es un contexto particular, pero no está loca.



Ella es encarnada por Marcela Valencia, quien bajo la dirección de Fabio Rubiano protagoniza el monólogo Yo NO estoy loca, que se estrena hoy en La Casa de La Maldita Vanidad. El director cuenta que la idea de hacer un monólogo venía rondando hace varios años en su grupo, Teatro Petra, que hace un par de años estrenó la exitosa Labio de liebre.

Finalmente, se aventuraron a pensar sobre varios temas, como la rabia que genera la ciudad y la locura como enfermedad. “Ahí es cuando aparece lo de la loca: todas las veces que sobre todo a una mujer le dicen que está loca. Y ¿cuándo se lo dicen? Cuando exige sus derechos”, asegura Rubiano.



Su protagonista tiene que sobrevivir a las situaciones más incómodas, desde protestar en una EPS por las medicinas que deben darle por ley hasta descubrir la infidelidad de su pareja. Incluso, relata cómo se enteró en su infancia de que su madre tenía un amante (el dueño de la tienda del barrio) y cómo se lo reveló a su padre.



Valencia cuenta que la pieza termina entrelazando la ficción con elementos reales, que aunque pueden relacionarse con ella también pueden resonar con muchas mujeres.



“Soy un poco temperamental y tengo un sentido de justicia creo que bastante ridículo: si algo pasa y si no estoy de acuerdo, lo digo, no puedo seguir derecho, y eso genera molestias”, cuenta la actriz.



Yo NO estoy loca también confirma el prolífico trabajo teatral del dúo Rubiano-Valencia, que fundó Petra hace 31 años y ha trabajado en más de 20 producciones.

“Fabio tiene esa capacidad, que creo que todo actor agradece, de llevarlo a uno muy bien para encontrar el personaje”, cuenta Valencia sobre su director.



En esta ocasión, Rubiano creó un texto en el que los detalles y los personajes tienen un impacto en la historia global. Incluso, aprovecha para jugar con los tiempo verbales y los puntos de vista de la narración, que cambian de primera a tercera persona dependiendo de la situación.



Todo esto en un relato impregnado de humor negro y que se desdobla orgánicamente para cubrir todas las preocupaciones y motivaciones de su personaje central. A esto se le suma la interpretación de Valencia, que ofrece un recital en el que despliega todos sus recursos interpretativos.



“Sé que me puede dar lo que yo le pida porque tiene un registro superamplio –dice Rubiano sobre la actriz–. En Pinocho y Frankenstein le tienen miedo a Harrison Ford ella hace de Pinocho, que es un niño de ocho años, y uno ve al niño de ocho años a pesar de que es Marcela a la que conoce hace tres décadas”.



Lo mismo pasa, agrega, con otros papeles como la princesa Lavinia de Mosca, la mujer agresiva y adolorida de Sara dice y la niña de El vientre de la ballena. “Y cada personaje tiene un sello particular”.

¿Dónde y cuándo?

Miércoles a sábado, 8 p. m. Casa de La Maldita Vanidad. Carrera 19 n.° 45A-17, Bogotá. Informes: 605-5312. Boletas: 30.000 pesos. (20 personas por función).



YHONATAN LOAIZA GRISALES

En Twitter: @YhoLoaiza

