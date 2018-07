El evento que reunirá el arte de Latinoamérica, África y Europa

En un escenario, una obra de danza reflexiona sobre las luchas diarias en Zimbabue. En otro, un grupo teatral ironiza sobre las adicciones farmacéuticas, y en un auditorio cercano, un grupo de música colombiana, Puerto Candelaria, descarga su ‘cumbia rebelde’.

Toda esta ecléctica mezcla cultural se vive hasta el domingo 15 de julio, en la isla de SantaCruz de Tenerife (España), que desde el año pasado es la sede del Mercado de Artes Performativas del Atlántico Sur (Mapas), el cual busca un punto de encuentro entre música, teatro, danza, circo y las artes de calle de Latinoamérica, Europa del sur y África.



El evento, que se establece como una novedad en el terreno de los mercados musicales, tiene una decisiva participación colombiana, pues su director es Octavio Arbeláez, quien también es la cabeza artística del Festival de Teatro de Manizales.

“Mapas nació de la necesidad de un espacio de mercado y de una gama de herramientas efectivas para el crecimiento, la consolidación e internacionalización empresarial de las artes performativas en el marco del Atlántico Sur, posicionando a Canarias en su carácter de eje tricontinental”, explica Arbeláez junto con José Luis Rivero, director insular de Cultura del Cabildo de Tenerife, y Beatriz Quintero, gerente del evento.



Al igual que en su primera edición, Mapas reúne a artistas que superaron una etapa de selección de un comité curatorial conformado por expertos internacionales. Los grupos seleccionados presentarán sus propuestas al público en general y a una serie de programadores internacionales.

La selección Colombia

Este año, se presentarán, además de Puerto Candelaria, el grupo Teatro Petra, con el monólogo Yo no estoy loca, escrito por Fabio Rubiano y protagonizado por Marcela Valencia, y el colectivo musical Curupira. Además, estarán otros artistas y representantes, que harán parte de las ruedas de negocios, otra de las actividades del evento.



“El objetivo es difundir y divulgar la oferta artística de manera racional, estratégica e inteligente, de manera que se garantice la eficacia comunicativa en los contactos y la circulación y promoción de los productos culturales de mayor calidad”, explican los organizadores.



Además de los grupos colombianos, entre los artistas invitados se destacan Kukai Dantza, compañía vasca de danza contemporánea; el espectáculo argentino La fiesta del viejo, inspirado en Rey Lear de Shakespeare; la cantante de Guinea Ecuatorial Nelida Karr y el grupo teatral Le Tarmac, de Burkina Faso, en el que actúa Hassane Kassi Kouyaté, uno de los actores fetiche del legendario director Peter Brook.



El objetivo del mercado es divulgar productos artísticos que respondan a criterios de internacionalización y que encuentren una oportunidad real de circulación en las redes y circuitos culturales de Iberoamérica, Asia, Estados Unidos y Europa. Para esta ocasión también habrá programadores de Oceanía y África.



Mapas tiene redes con festivales y organizaciones como Adimi (Asociación para el Desarrollo de la Industria de la Música Iberoamericana), en Iberoamérica; Redelae (Red Eurolatinoamericana de Artes Escénicas), en Latinoamérica, e Ispa (International Society for the Performing Arts), en Norteamérica.



“El éxito en los procesos de intercambio de las experiencias artísticas y el fortalecimiento de las relaciones entre los miembros de esas comunidades proviene de un completo y diverso tejido de instituciones y personas comprometidas en el quehacer cultural, que han encontrado en las ferias, los mercados y los festivales instrumentos viables y eficaces para los propósitos de intercambio, aprendizaje y conocimiento mutuos”, añaden los organizadores.



La programación, que tendrá alrededor de 17 eventos artísticos en cada jornada, se realizará en 12 escenarios de Tenerife, una de las islas que conforman el archipiélago de Canarias, en España.



YHONATAN LOAIZA GRISALES

Santa Cruz de Tenerife - España​