Velada musical con Marilú Marini, una diva del teatro argentino

La imagen viene del paseo de la Plaza, ubicado en el corazón de la escena comercial del teatro de Buenos Aires, bordeando la popular avenida Corrientes. Una mujer prepara una cena con la que sazonará un posible reencuentro con su hijo, que la visitará después de mucho tiempo.



¿Cuál fue la verdadera razón que los mantuvo alejados? Esa es una de las preguntas que mueve el espectáculo argentino ‘Todas las canciones de amor’, escrito por Santiago Loza, que se estrenó hace dos años.

La madre cuenta sus noches de sueño, sus rutinas diarias, sus historias familiares; suenan canciones de Nino Bravo, de José Luis Perales, de Simón Díaz; el hijo vuelve... Se arma así un conmovedor caleidoscopio sobre la cotidianidad, protagonizado por Marilú Marini, un ícono de la actuación en Argentina.



Esta es una de las diez producciones que Argentina presentará en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, en el que será el país invitado de honor.



Dirigida por Alejandro Tantanian, y acompañada en el escenario por el actor Ignacio Monna y el pianista Diego Penelas, Marini muestra las historias comunes y rutinarias de esta mujer.



La pieza busca lo poético desde la sencillez, no solo de la vida de la protagonista, sino de la austeridad de la puesta en escena, en la que se destacan algunos elementos como un tapizado rojo con serpenteantes líneas blancas y algunas mesas y cajones.



La actriz se estableció en París hace más de 40 años y ha regresado esporádicamente a Buenos Aires para proyectos de televisión, cine y teatro, como esta pieza que se presentará en Bogotá. En una entrevista con el diario ‘Clarín’, de Buenos Aires, Marini aseguró que esta es la historia de una mujer que se encuentra a sí misma, que se respeta y puede estar feliz con ella misma.



“Lo maravilloso es que ella puede redescubrirse como mujer y ser humano, más allá del rol de madre. Lo que más me conmovió de la obra de Loza es que es un texto muy poético y al mismo tiempo como de alguien cercano. Cuenta esas cosas maravillosas que no le pasan a alguien extraordinario, sino a alguien cercano”, añadió en aquella entrevista.



La producción coquetea además con el género musical, ya que Marini y Monna interpretan a viva voz esas letras que aparecen para reforzar la personalidad del personaje central.



“El espectador se convertirá en un voraz escucha de uno de los textos más bellos que se hayan representado en los últimos años en la escena comercial... Es inimaginable esta obra en otra figura que no sea Marilú Marini”, reseñó el diario argentino ‘La Nación’ sobre la obra.



En el Iberoamericano, Marini también mostrará su faceta como directora, ya que presentará ‘Escritor fracasado’, un unipersonal del Teatro Nacional Cervantes, que adapta el relato del escritor argentino Roberto Arlt. Protagonizada por Diego Velásquez, la producción se centra en la figura de un escritor para plantear una irónica mirada sobre el entorno cultural.

