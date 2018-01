María Isabel Rueda presenta en el MAMC su exposición ‘Gente del agua’

Aunque la faceta más conocida de María Isabel Rueda es la de periodista, la también abogada cuenta que el arte llegó a su vida “así no más”, en medio del gusto que le generaban los óleos.



“Conocí a la pintora Cecilia Delgado, profesora de arte; le pregunté acerca de la posibilidad de entrar a su taller y le pedí que me enseñara a pintar el mar. Así fui aprendiendo a ver lo que antes no veía”.

Ese aprendizaje la llevó a crear una serie de pinturas al óleo que dejan entrever, entre paisajes y distintas tonalidades del mar y del cielo, retratos de la realidad migratoria que se vive en distintas latitudes.



El resultado se verá desde el próximo 24 de enero hasta el 10 de marzo, en el Museo de Arte Moderno de Cartagena (MAMC), en la exposición ‘Gente del agua’, nombre que llegó a Rueda gracias a su hijo Pedro y que considera reúne todo el drama de los refugiados, tema general de este trabajo.



La periodista y columnista de EL TIEMPO cuenta que en ese proceso de aprendizaje y de creación fue clave el apoyo del maestro cartagenero Alfredo Guerrero (1936), quien fue homenajeado en la novena edición del Festival de las Artes, realizada en 2016.



“Lo más difícil es aprender a soltarse. Y descubrir que las equivocaciones que uno comete cuando pinta son una fuente increíble de inspiración y de creatividad”, cuenta Rueda.



Fue así como Yolanda Pupo, la actual directora del MAMC, la invitó a exponer por primera vez su trabajo en la ciudad amurallada –en la que suele pasar temporadas para pintar– a causa de su talento y por el interés que siempre ha mostrado por el museo.

Una mezcla de periodismo y arte

Sus obras, con aire político y social, fueron inspiradas por aquellos hechos de horror e impotencia que surgen de la crisis humanitaria que vive el mundo.



“Comencé a recortar esas imágenes de periódicos y revistas, a recomponerlas visualmente, a intervenirlas, a ponerlas en distintas atmósferas, a juntar unas con otras, y a partir de un drama real, las recreé en un mundo que no existe”, explica.



Las pinturas transportan a esas imágenes del drama migratorio que por una o otra razón resultan familiares, por ejemplo, a través de una secuencia de óleos en los que se ve cómo se hunde una embarcación que lleva refugiados.



“Ella es buena, y el tema que tiene del agua nos gustó; es algo muy actualizado a lo que está pasando en el mundo entero sobre las migraciones, sobre la gente que se embarca en esas odiseas, así como los ríos que conectan Venezuela con Colombia y el drama que se vive allí. Como buena periodista tomó esto como un tema de sus pinturas”, dice Pupo, quien se muestra feliz de que esta sea la primera ocasión en la que la gente podrá ver a Rueda en su faceta de pintora.



Ante la reacción que espera generar, Rueda dice que cada persona verá lo que quiere ver en las obras y sacará sus propias conclusiones. “Si algo logro transmitir, quedo feliz”, concluye.

¿Dónde y cuándo?

Desde el 24 de enero. MAMC. Lunes a viernes: de 9 a. m. a 12 m. y de 3 a 7 p. m. Sábado: de 10 a. m. a 1 p. m. Domingo: de 4 a 9 p. m. Cl. 30 n.° 4-08.



CULTURA