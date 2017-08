Marcela Valencia y el teatro esencial / Sin telones

Cuando el público entra a la sala Enrique Buenaventura de Casa E, el escenario está casi desnudo. Tan solo hay seis sillas, una mesa pequeña tipo bar y una pantalla con un letrero que dice ‘Yo No estoy loca’, el título de la obra que vamos a ver.

Se trata de un solo de Marcela Valencia, escrito y dirigido por Fabio Rubiano.



Valencia y Rubiano fundaron hace tres décadas el Teatro Petra, una de las agrupaciones más representativas del teatro colombiano, como lo reconocen los festivales internacionales, con obras como Labio de liebre.



Cuando empieza la obra, vemos que la actriz irradia una energía especial, que con las primeras palabras ya se echa al bolsillo al público. “Yo NO estoy loca, ¿loca por qué? Porque exijo, porque reclamo... porque hablo con mi perra. ¡Loca! Cuando les diga que mi perra me contestó. Yo NO estoy loca y voy a demostrar que la loca no soy yo”.



Todo con una gestualidad bien armada, en una partitura que parece surgir en ese momento, pero que con seguridad viene de muchas horas de trabajo.



Ahí, Valencia lo lleva a uno por los recónditos y misteriosos recovecos del teatro esencial, del teatro que se apoya sólo en la voz, el cuerpo y la dramaturgia, como nos lo ha enseñado la gran Denise Stoklos, ese monstruo brasileño de la actuación que cautiva con sus monólogos y que acuñó el término de teatro esencial para referirse precisamente a que para que se produzca el hecho mágico sólo se necesita al actor y el escenario desnudo. A ese teatro también nos acostumbraron Dario Fo y Franca Rame, maestros del monólogo a los que es inevitable recordar viendo a Valencia contando sus historias para demostrar que la locura es una condición del ser humano.



Yo No estoy loca es una experiencia imperdible, es asistir al teatro esencial, que generosamente Rubiano y Valencia nos ofrecen luego de más de tres décadas de trabajo incesante.



