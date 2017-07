En 'Un acto': Marcela Valencia no está loca

La actriz Marcela Valencia cuenta que en su carrera teatral nunca le había pasado que el público participara en una obra de tal manera que hasta le anticiparan el nombre de un personaje que estaba por decir.

Tal vez era por la intimidad del espacio, pero lo cierto es que esta pieza de la que habla Valencia, el monólogo Yo NO estoy loca, de Fabio Rubiano, alcanza una particular comunión con los espectadores. La obra se presentó primero en La Maldita Vanidad y ahora empieza una nueva temporada en la sala Buenaventura de Casa E. “Me gusta mucho porque uno siente que el público está ahí en la jugada, y a mí nunca me había pasado que en una obra la gente hable y haga esas cosas”, cuenta la actriz, quien adelanta un fragmento de su interpretación en la sección ‘Un acto’, de ELTIEMPO.COM.

El unipersonal se construye a partir del ingenioso texto de Rubiano –que constantemente plantea cambios no solo en los tiempos en los que se cuenta la historia, sino también en los puntos de vista, pasando de primera a tercera persona– y en la interpretación de Valencia, que dibuja todos los matices de Cielo y además les da vida a más de una decena de personajes. La historia tiene como personaje central a Cielo, quien está cansada de las injusticias, los estereotipos y las reglas hechas por conveniencia. Es una mujer de un temperamento fuerte, que en este monólogo hace una rabiosa denuncia en la que demuestra que hacer valer sus derechos no significa estar loca.

Valencia asegura que la obra ha tenido una relación muy especial con las mujeres. “Cuando se acaba, muchas terminan diciendo: ‘¡Qué duro!’ ”, cuenta la actriz.

Cielo habla entonces sobre problemas tan cotidianos como luchar en una EPS durante horas para que le entreguen los medicamentos que le han sido asignados. También sobre problemas familiares de su juventud, como aquella vez en la que se propuso demostrarle a su padre que su madre le era infiel.

Además, relata detalles íntimos como los problemas con sus parejas sentimentales.

Valencia y Rubiano fundaron hace 32 años Teatro Petra, un grupo que se ha destacado por detalles como su depurada puesta en escena, su manejo del humor y su particular acercamiento a historias incómodas.



Así lo hicieron en obras como Mosca, relectura del sangriento Tito Andrónico, de Shakespeare; Sara dice, una aguda crítica social disfrazada de una historia futurista, y la reciente Labio de liebre, que aplicó su humor negro al conflicto colombiano, y de forma específica al tema de la reconciliación.



Todas estas piezas tuvieron la pluma de Rubiano y la actuación de Valencia.

Pese a esa larga trayectoria, Valencia cuenta que Yo NO estoy loca ha sido de lo más difícil que ha hecho en teatro.

Comedia con ‘Taxímetro adulterado’

Los miércoles y los jueves, Casa E está presentando en la sala Arlequín la comedia ‘Taxímetro adulterado’, de Felipe Vallejo.



La producción se desarrolla en un taxi que maneja Matilde. Su último pasajero será Luis, un ejecutivo que anda perdido en un barrio peligroso. La trama se complica cuando el vehículo atropella a Danilo, un curioso psíquico.



La pieza es protagonizada por Ramiro Meneses, quien intercambia el rol de Luis con Lucho Velasco; Lina Restrepo (Matilde), Pedro Palacio y Pacho Rueda, que se rotan el papel de Danilo.



“(Luis) es un personaje que pasa por todos los estados y va mutando a medida que la obra avanza”, asegura Meneses.Funciones: miércoles y jueves, 8 p. m. Sala Arlequín de Casa E. Boletas: 35.000 y 45.000 pesos

Funciones

De miércoles a sábado, 8 p. m. Casa E. Carrera 24 n.° 41-69, Bogotá. Informes: 744-0422. Boletas: 40.000 pesos.



