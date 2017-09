Maquiamelo expone su obra 'Divas' en Chile

04 de septiembre 2017 , 12:39 a.m.

Entre 1498 y 1499, Miguel Ángel esculpió en mármol ‘La piedad del Vaticano’, que actualmente se encuentra en la basílica de San Pedro de Roma. En ella, la Virgen María sostiene en sus brazos a un Cristo muerto, que a propósito se ve de mayor edad que ella.



Esta obra marcó mucho al artista colombiano Maquiamelo, pues se dio cuenta de que él solo veía en la escultura el dolor de una madre. A raíz de esto y de algunas conversaciones que sostuvo con el crítico y curador de arte Álvaro Medina hace unos años, sobre el devenir humano y el naufragio del hombre en la vida, empezó a profundizar en el sentimiento de lo que significa ser mujer.

Fue así como llegó a retratar en escultura a aquellas mujeres que han sido musas del arte en diferentes movimientos, como Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Katharine Hepburn, Bette Davis, Judy Garland y María Félix, que remiten a la tradición de reducir cabezas, practicada por los shuar –indios jíbaros de la Amazonia–, a las que se les llama ‘tzanzas’ en el idioma aborigen.



En esta ocasión, el artista bogotano exhibirá una serie de fotografías lenticulares de mediano y gran formato en el Centro Cultural Estación Mapocho de Santiago de Chile (del 7 al 25 de septiembre), que tiene el Premio Reina Sofía de Patrimonio Cultural y acoge a cerca de un millón de visitantes cada año.



“Esta exposición gira principalmente en torno a la belleza femenina, una fuerza de poderes infinitos que actúa en el plano carnal y psicológico, generando pasiones amorosas. Las mujeres bellas conocen en la juventud el esplendor y luego la inevitable decadencia”, explica Medina.



Maquiamelo no es un retratista tradicional. Ha asociado la belleza de rostros femeninos que todos conocemos a una práctica ritual que choca y horroriza. Al mismo tiempo “es un tema más humanista de preguntarnos sobre qué es más importante: ser o tener, aparentar o ser conscientes de lo que somos, pues nos dejamos llevar por la belleza cliché”, reflexiona el artista.



Por eso, mientras el público puede ver el rostro de una de estas mujeres de Hollywood, si camina un poco alrededor de la obra, se encontrará al mismo tiempo con su cráneo. “Las obras están incompletas, no acabé ninguna, pues se complementan en el momento en el que alguien se para en frente y siempre hay una nueva lectura”.



La obra de Grace Kelly, cuyo rostro está rodeado de dados, ha generado diferentes reacciones: desde un fotógrafo conmovido porque le recordó a una hija suya que perdió la visión gradualmente y vio en los dados el sistema braille hasta un cantante vallenato que veía en la obra a Valledupar y sus conjuntos de casas desde arriba.



Otro caso es la tzanza de Hello Kitty, embajadora de la cultura japonesa, hecha con piel de una cartera Prada que está cosida con hilo de oro en la parte de atrás, recordando la técnica de reparación ‘kitsugi’.

Para lograr el efecto de fotografía lenticular 3D, Maquiamelo trabajó de la mano del fotógrafo Óscar Monsalve, además de Antonio García y Francisco Barreto, quienes realizaron el proceso de posproducción durante todo un año.



Dentro del programa de la exhibición en la capital chilena se incluirá un ciclo de conferencias y visitas guiadas, en las que hará presencia el colombiano.



“Los espectadores conocerán el arte contemporáneo de hoy y sus diferentes propuestas, las que tal vez son desconocidas para la sociedad chilena en general”, explica Marisa Caichiolo, curadora de la muestra en ese país.



LAURA GUZMÁN DÍAZ

Cultura y Entretenimiento