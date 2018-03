‘Los pied pipers de Woodside’, amor y amoralidad / Sin telones

El grupo El Clan Films está presentando su nueva obra, Los pied pipers de Woodside, en La Casa de la Maldita Vanidad, con la dirección de Alejandro Aguilar y la producción de Ana Karina Soto, dos tesoneros que decidieron apostarle al teatro.



Se trata de un teatro que habla de personajes y situaciones extremas o “al borde”, parafraseando el nombre de su primera obra, Vidas al borde, que vi hace unos cinco años en un apartamento en el norte de Bogotá.

De esa época a hoy, el grupo ha tenido una producción de constante búsqueda y experimentación. Alejandro Aguilar descubrió en Nueva York a Derek Ahonen, autor de The Pied Pipers of The Lower East Side, montada con su grupo The Amoralists. Y sintió que era la obra perfecta para sus actores, así que la adaptó, y hoy podemos verla en Bogotá.



El montaje no tiene tapujos morales; de hecho, convierte en algo absolutamente natural tanto la desnudez, como el amor libre entre sus cuatro protagonistas, Billy (Hugo Archila), Wyatt (Julián Caicedo), Amor (Catherine French) y Amanecer (Tatiana Ronderos), que conforman una comunidad que, como los hippies de los años 60, quieren refundar el mundo.



Su ‘armonía’ es rota por dos personajes maravillosos: Evan, el hermano menor y ultraconservador de uno de ellos (Daniel Diaza), cuya entrada estrepitosa se convierte en una de las escenas más virtuosas de la obra, y Donovan (Iván Jara), un millonario filantrópico que los mantiene en su apartamento y cuya indumentaria y manera de hablar spanglish nos ubican en un espacio de gran teatralidad, para deleite de los espectadores. Pero también es quien pone en tela de juicio todo el discurso utópico que nos dejaron sentir los cuatro amantes anacrónicos.



Casa de la Maldita Vanidad. Carrera 19 n.° 45A-17.

Jueves a sábado, 8 p. m. Domingo, 6:30 p. m.



ALBERTO SANABRIA

Crítico de teatro

