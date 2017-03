El heterónimo colombiano de Pessoa viaja a Portugal

Pessoa ‘regresará’ a su ciudad natal, Lisboa. Después de que el director y dramaturgo colombiano Juan Carlos Moyano se aventuró a hacer un montaje en honor a la vida y obra del poeta portugués que se estrenó el año pasado en el Festival Iberoamericano de Teatro, la puesta en escena ahora viajará al país europeo, con una escala en el Teatro Leonardus, de Bogotá.

Los cinco entierros de Pessoa, que Moyano montó con su grupo Teatro Tierra, se presentará este viernes y sábado en esta sala, para luego comenzar su periplo portugués.



El 15 de marzo estará en el teatro Ibérico, en Lisboa; el 16 en el teatro Pax Julia (Beja) y el 18, en el teatro Municipal (Santiago do Cácem).



“Es un homenaje al lenguaje universal del escenario y un reconocimiento a una obra de colombianos acerca de las vidas y las obras del gran poeta plural, de múltiples personalidades”, le escribió Moyano a EL TIEMPO.



El director justamente comenzó a desarrollar este montaje en Portugal, cuando presentó su obra El enano en un festival teatral de ese país.



Moyano se dedicó a estudiar la obra del poeta y creó un montaje en el que su figura parece desdoblarse en varias entidades. Este es un homenaje a los llamados heterónimos, una suerte de álter ego creados por Pessoa, que el escritor consideraba “otros de él mismo”.



“El hombre crea más de 170 personalidades, de las cuales cinco, por lo menos, son grandes poetas decisivos en la literatura de habla portuguesa. Es un fenómeno único de la poesía, y creo que la fascinación está en descubrir que la palabra preserva la magia y la admiración por el espíritu que tiene Pessoa, porque es un hombre que se sale del racionalismo”, dijo Moyano cuando estrenó la obra.



El resultado, entonces, es una puesta en escena que no solo se alimenta de los recursos literarios de la obra de Pessoa, sino que los convierte en cuadros teatrales llenos de lirismo. Los juegos de luces acentúan sus dramas, y las hojas en blanco que se mueven por el escenario encarnan sus crisis creativas.



Además, la pieza cuenta los episodios más complejos de su vida, como sus inseguridades sexuales y su duro final, marcado por una mortal cirrosis.



“Hay quienes dicen que Pessoa es un laberinto de laberintos, que no es solo laberíntico él, sino los personajes que inventa y que empiezan a participar en su vida, porque prácticamente él tiene una realidad que es imaginaria”, añadió Moyano.



Los cincos entierros de Pessoa también se presentará en junio en La Casa del Teatro Nacional.

Funciones

Hoy y mañana, 8 p. m. Teatro Leonardus. Carrera 21 n.° 127-23, Bogotá. Informes: 648-4502. Boletas: 40.000 y 45.000 pesos.



