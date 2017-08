Lorca en Mirada paralela / Sin telones

La Maldita Vanidad, el núcleo artístico que creó Jorge Hugo Marín y que se ha convertido en lugar de formación y experimentación para jóvenes artistas del teatro, creó un formato llamado Mirada paralela.

Su fin es promover la creación dramatúrgica e invita a directores noveles y experimentados a explorar la obra de un autor universal y crear nuevos textos a partir de sus temas o imágenes.



La primera experiencia, muy productiva, fue con Chéjov, y surgió la memorable Te estás volviendo Chéjov, escrita, actuada y dirigida por Manolo Orjuela.



Ahora asumieron el reto de García Lorca, que comenzó con La tortuga ciega o Klaus Kinsky también cae de pie, escrita por Santiago Merchant e inspirada en la trilogía trágica de Lorca, bajo la dirección de Fernando de la Pava.



Cuando entramos a la sala, está sonando Leonard Cohen con su famoso Take this Waltz, versión en inglés del Pequeño vals vienés, poema de García Lorca incluido en Poeta en Nueva York. Hay dos actores y una actriz (David Osorio, Santiago Londoño y Javiera Valenzuela) que construirán durante la hora que dura la obra un entretenido rompecabezas de referentes culturales.



Mientras la mujer dice un texto alusivo al mundo lorquiano, Klaus Kinsky, personaje principal de la obra, tararea Brucia la terra, famosa por El Padrino.



Luego Kinsky pone el tema musical de Bande à part, la película de Godard que incluye la escena de la danza Madison, que es reproducida en la obra por los actores mientras discuten sobre si Lorca es vulgar y un poeta menor.



Así irán apareciendo más y más referentes, entroncándose juguetonamente para llegar a una versión en la que Juan, el marido de Yerma, no quiere hacerle un hijo porque realmente tiene una relación con el hermano menor de esta.



La Maldita Vanidad. Carrera 19 n.° 45A-17, Bogotá, Viernes y sábado 8 p. m. Domingo, 6:30 p. m.



ALBERTO SANABRIA

Crítico de teatro

