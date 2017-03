Lo mejores planes del fin de semana

24 de marzo 2017 , 12:09 a.m.

La importancia del agua



El Árbol de la Vida, en el primer piso, dará la bienvenida para que los visitantes vean la obra de teatro Eco-responsable, que cuenta la historia de una familia que aprende, a través de su hijo y la mascota, sobre el uso adecuado de las tres ‘r’: reducir, reutilizar y reciclar. Además, se regalarán semillas.



25 de marzo, actividades desde la 1 p. m. Palatino. Carrera 7.ª n.° 138-33. Informes: ccpalatino.com y 614-3718. Gratis.



Grecia, en una proyección



De Tirinto, Nauplia, Argos, Patras, Nafpaktos, Delfos, la isla de Santorini y Atenas se verán fotografías, trabajos de Andrés Hurtado García, quien hablará de la historia de Grecia y su importancia para el mundo.



Hoy, 7 p. m. Colegio Champagnat. Carrera 17 n.° 39B-51. Teléfono: 285-5871. 6.000 pesos. Hay parqueadero.



Un vino en honor a Van Gogh



Una muy buena propuesta ofrece Art and Fun, un lugar de pintura de Usaquén: ir, tomarse un vino y aprender a pintar recibiendo clases tranquilas mientras se socializa. En esta ocasión, el tema es Van Gogh, su creación, su vida, sus colores, su legado para el mundo. Y al final cada uno se lleva el cuadro que haga.



25 de marzo, 5 p. m. Calle 119B n.° 5-48. Informes: 313-8908687. 95.000 pesos, persona; 150.000 pesos, pareja.



Toda la familia a hacer rompecabezas con materiales reutilizables



Botones, pedrería y telas, entre otros, son los materiales que se utilizarán para hacer 120 rompecabezas. Igual número de familias pueden disfrutar de este plan, que busca concientizar sobre el cuidado del medioambiente a través de la reutilización y transformación de elementos que muchas veces se botan.



25 de marzo, 2 p. m. Centro Comercial Hayuelos, plazoleta de eventos, primer piso. Calle 20 n.° 82-52. Informes: 354-6036. Gratis.



Caminata por La Mesa y San Antonio del Tequendama



Tena, El Higuerón, La Chorrera y Puerto Araújo son los lugares que recorrerá esta caminata, que tiene ascenso hasta el nacimiento de La Chorrera. La temperatura promedia entre los 17 y los 19 grados. Se recomienda llevar ropa y zapatos cómodos, así como hidratación y los documentos personajes y de salud.



26 de marzo, 6:30 a. m. Encuentro: Centro Comercial Los Héroes, detrás del almacén Cardelini, carrera 19A n.° 77-09. Informes: caminarcolombia.com. Valor: 50.000 pesos.



Actividades infantiles en el Centro Cultural García Márquez



El 25 de marzo, a las 12 m., el cuento La princesa Noche Resplandeciente, de Philip Giordano, llevará a los niños a jugar con el sonido y las letras, pues cada uno creará su banda sonora. El 26 de marzo, a la misma hora, los niños conocerán el cuento Bestiario de seres fantásticos mexicanos, de Norma Muñoz Ledo, con seres que hacen parte de la tradición de ese país, como las catrinas.



Centro Cultural Gabriel García Márquez. Calle 11 n.° 5-60. Teléfono: 283-2200. Gratis.



Cine para todos presenta ‘Dioses de Egipto’



Como parte de la campaña Salitre en Doble Vía, la cantante y compositora bogotana Inés Gaviria presenta su canción Incondicionales, hecha con el apoyo de los seguidores del centro comercial que enviaron sus frases para crear este tema.



25 de marzo, 6 p. m. Carrera 68B n.° 24-39. Teléfono: 423-1010. Entrada gratis.



Homenaje a Bach



El organista checo Pavel Svoboda inaugura una temporada de homenaje a la obra del compositor y organista Johann Sebastian Bach, en el que participarán 17 instrumentistas invitados. Svoboda interpretará Das Orgelbüchlein, Preludio y fuga en re menor, BWV 554 de Ocho pequeños preludios y fugas, Fantasía y Fuga en sol menor, BWV 542, y Corales de Leipzig, entre otros.



25 de marzo, 5 p. m. Catedral Primada. Carrera 7.ª calle 10.ª. Entrada gratis.



Cocu Market, con una amplia oferta en el parque de la 93



En 49 estands se puede conseguir vegetales, frutas, café, cacao, lácteos, quesos, helados, chocolates, conservas, cereales, panadería, pastelería, carnes de res, búfalo y pollo orgánico; productos fit y veganos, comida para mascotas, vinos y cerveza artesanal, entre otros, en este mercado no industrializado.



26 de marzo, de 8 a. m. a 5 p. m. Parque de la 93. Calle 93 con carrera 11. Gratis.



Marionetas para niños



El espectáculo Fronteras de cristal hace parte del repertorio de la Compañía de Marionetas de Néstor Mahecha, que lleva a buscar otras formas de ver el mundo a través de una historia que conjuga baile, enseñanzas y también muchas risas. Boletas: 20.000 pesos. 30 por ciento de descuento presentando este cuadernillo.



26 de marzo, 11 a. m. y 3 p. m. Teatro de La Carrera. Carrera 13 n.° 61-24, interior 6. Informes: 304-6500141.



Carranga roquera



Los Rolling Ruanas siguen recorriendo Bogotá presentando su disco La balada del carranguero, y estarán el 25 de marzo, a las 3 p. m. El 26 de marzo, también a las 3 p. m., el comediante Ricardo Quevedo presentará apartes de sus espectáculos de stand up comedy.



Centro Comercial Plaza Central. Carrera 65 entre avenida de las Américas y calle 13. Informes: 739-4860. Gratis.



‘Sabana glacial’ en teatro



En el programa de EL TIEMPO Televisión, Sabana glacial, obra del Teatro del Embuste (foto). Además, el guitarrista Teto Ocampo habla de su nuevo proyecto; Mateo Kingman, cuota ecuatoriana en el Estéreo Picnic, y Alejandra Borrero entrega un monólogo de Pharmakon.



‘Cultura y Entretenimiento’, hoy, 10 a. m., 4 y 9 p. m. Sábado y domingo, 9:30 a. m.



